Mutatjuk mire számíthat a Tisza-frakció Bujdosó Andrea vezetésével

A Tisza Párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andrea képviselőasszonyt javasolták, aki eddig a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakcióját vezette. Bár a tiszás körökben ünneplik, hogy egyre több nő lesz a parlamentben, kérdéses, hogy Bujdosó Andreát a tehetsége vagy tehetőssége juttatta ebbe a székbe.

A Shelltől a Fővárosi Közgyűlésig – ilyen ívet írt le Bujdosó Andrea politikai karrierje

A leendő kormánypárt megtartotta frakcióülését. A parlamenti frakció vezetésére kijelölt Bujdosó Andrea karrierjét értékesítési vezetőként kezdte 2009-ben a Shell magyarországi cégénél, azóta többnyire felsővezetői pozíciókban dolgozott.

2024-ben maga is indult jelöltként az EP-választásokon, ugyanebben az évben kapott mandátumot a Fővárosi Közgyűlésben. Ordas Eszter családi okokra hivatkozva mondott le a frakcióvezetői tisztségről, így került helyére Bujdosó Andrea 2025 júliusában.

A Fővárosi Közgyűlésben többnyire a pártvezér Magyar Péter direktívái szerint szólalt fel, sokszor szigorral fegyelmezte a képviselőtársait, hogy ne térjenek el ettől a direktívától. Beszédesebb volt a némán gombot nyomogató képviselőtársainál, a gyűlések közti szünetekben Karácsony Gergely főpolgármester több ízben is odament a frakcióhoz, feltehetően azért, hogy egyeztessenek arról, miről hogyan szavazzanak. Valószínűleg ugyanez a fegyelmező jelenlét fogja jellemezni a Tisza-frakciót a parlamentben is.

Bár a párt tagjai követelik az átláthatóságot, Bujdosó nem szívesen nyilatkozik, amikor a véleményéről vagy a vagyonáról kérdezik. A gyakran használt "press kukac" válaszadást sikerült megugrania ugyan, de a Shell részvényeire vonatkozó kérdésekre nem válaszolt.

Pontosan el fogom mondani azt, hogy nem fogok elmondani semmit. Kinek mi köze hozzá?

– nyilatkozta Bohár Dániel riporternek Bujdosó. A politikus arról sem beszélt, mennyivel emelkedtek a Shell részvényei a háború alatt.

Ahogy arról korábban is írtunk, Bujdosó Andrea összesen 20 millió forintot nyert az ukrán olajblokádon, vagyonnyilatkozatából pedig kiderül, hogy összesen 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa, és mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik. Vagyonnyilatkozatából továbbá az is kiderül, hogy a Pilisvörösvári járásban található Ürömben él egy 115 négyzetméteres társasházban.