RETRO RÁDIÓ

Mutatjuk mire számíthat a Tisza-frakció Bujdosó Andrea vezetésével

Egy lemondás miatt került a fővárosi Tisza-frakció élére, most a párt parlamenti frakciójának vezetője lesz. Kicsoda Bujdosó Andrea? Miért alkalmas ő egy frakció vezetésére? A kérdések egyre csak sorakoznak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 05:00
A Tisza Párt parlamenti frakciójának vezetésére Bujdosó Andrea képviselőasszonyt javasolták, aki eddig a Fővárosi Közgyűlés Tisza-frakcióját vezette. Bár a tiszás körökben ünneplik, hogy egyre több nő lesz a parlamentben, kérdéses, hogy Bujdosó Andreát a tehetsége vagy tehetőssége juttatta ebbe a székbe.

Bujdosó Andrea Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Shelltől a Fővárosi Közgyűlésig – ilyen ívet írt le Bujdosó Andrea politikai karrierje

A leendő kormánypárt megtartotta frakcióülését. A parlamenti frakció vezetésére kijelölt Bujdosó Andrea karrierjét értékesítési vezetőként kezdte 2009-ben a Shell magyarországi cégénél, azóta többnyire felsővezetői pozíciókban dolgozott.  

2024-ben maga is indult jelöltként az EP-választásokon, ugyanebben az évben kapott mandátumot a Fővárosi Közgyűlésben. Ordas Eszter családi okokra hivatkozva mondott le a frakcióvezetői tisztségről, így került helyére Bujdosó Andrea 2025 júliusában.

A Fővárosi Közgyűlésben többnyire a pártvezér Magyar Péter direktívái szerint szólalt fel, sokszor szigorral fegyelmezte a képviselőtársait, hogy ne térjenek el ettől a direktívától. Beszédesebb volt a némán gombot nyomogató képviselőtársainál, a gyűlések közti szünetekben Karácsony Gergely főpolgármester több ízben is odament a frakcióhoz, feltehetően azért, hogy egyeztessenek arról, miről hogyan szavazzanak. Valószínűleg ugyanez a fegyelmező jelenlét fogja jellemezni a Tisza-frakciót a parlamentben is.

Bár a párt tagjai követelik az átláthatóságot, Bujdosó nem szívesen nyilatkozik, amikor a véleményéről vagy a vagyonáról kérdezik. A gyakran használt "press kukac" válaszadást sikerült megugrania ugyan, de a Shell részvényeire vonatkozó kérdésekre nem válaszolt.

Pontosan el fogom mondani azt, hogy nem fogok elmondani semmit. Kinek mi köze hozzá?

– nyilatkozta Bohár Dániel riporternek Bujdosó. A politikus arról sem beszélt, mennyivel emelkedtek a Shell részvényei a háború alatt.

Ahogy arról korábban is írtunk, Bujdosó Andrea összesen 20 millió forintot nyert az ukrán olajblokádon, vagyonnyilatkozatából pedig kiderül, hogy összesen 12 322 darab Shell-részvény tulajdonosa, és mintegy 185 millió forint megtakarítással rendelkezik. Vagyonnyilatkozatából továbbá az is kiderül, hogy a Pilisvörösvári járásban található Ürömben él egy 115 négyzetméteres társasházban. 

Bujdosó Andrea Pest vármegye 3. választókörzetében mérettette meg magát, ahol a választási kampányban egy Porschéval rakták ki a képviselő plakátjait. A pártnak állítólag se plakátra, se kampányolásra nem volt pénze, mégis egy luxusautóból plakátolták tele a közterületeket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
