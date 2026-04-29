Jóval korábban indul az előszezon, így juthatunk el a Balatonra már a hétvégén

A május 1-jei hosszú hétvégétől érvénybe lép az előszezoni menetrend a vasúti közlekedésben. Sűrűbb járatok, kapacitásnövelés és az eddiginél nagyobb kerékpárhely – így készül fel a balatoni előszezonra a MÁV-csoport.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 19:15
Balaton MÁV-csoport előszezoni menetrend

A jó idő közeledtével egyre többen mozdulnak ki és a kedvenc belföldi kirándulóhelyek felé veszik az irányt. Ehhez igazodva a Balaton környéki járatok előszezoni menetrendje már május 1-jétől érvénybe lép, az eddigieknél jóval korábban. A balatoni fővonalakon ezáltal már rövid időn belül, közvetlenül eljuthatunk a legnépszerűbb part menti városokba.

Egyszerűbben eljuthatunk a Balatonra
Májustól érvénybe lép az előszezoni menetrend a Balatonon / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Változások a balatoni menetrendben

Budapestről mindössze másfél óra alatt eljuthatunk a Balatonra. Balatonfüredre óránként fognak közlekedni a Kék Hullám IC, Katica IR és a Vízipók sebesvonatok. A déli partra, fonyódi célállomással hétvégente a népszerű Jégmadár és Szitakötő InterRégió vonatok közlekednek, május 11-től pedig Keszthelyre is utazhatunk az éjszakai Bagolyvonattal.

A balatoni fővonalak és vonatállományok kiemelt részei a MÁV-csoportnak, minden feltételt igyekeznek megteremteni a kényelmes utazáshoz. Ide tartozik a megnövelt kapacitás és a szolgáltatásokat érintő magas színvonal. Az Utasellátó előszezoni menüvel várja az utazóközönséget az étkezőkocsik fedélzetén, a biciklivel közlekedőknek pedig több férőhellyel készülnek.

A MÁV-csoport utazás előtt mindenkinek ajánlja a MÁVPlusz alkalmazást, ahol minden fontos információt megtudhatunk, valamint a jegyvásárlást is könnyebbé teszi az app. Fontos változás: Budapest és a Balaton között minden InterCityre kötelező helyjegy vásárlása. A bringákról se feledkezzünk meg, a kerékpároknak is váltsunk helyjegyet!

A tavalyi évhez hasonló tömegre számít a MÁV Zrt., a legutóbbi szezonban május és szeptember között csaknem 2 millió jegyet vettek meg a balatoni vonalakon. Ezek közül a legnépszerűbb helyszínek voltak: Siófok, Balatonfüred, Keszthely és Fonyód.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
