Megújult a MÁV utazástervezője: ezt tudja a MÁVPlusz

Új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása, az egykori EMMA. A korábban már bevezetett új MÁV+ applikációhoz illeszkedő weboldal a MÁVPlusz nevet kapta és a következőket tudja.

Így néz ki a megújult utazástervező, a MÁVPlusz felülete.Fotó: mavplusz.hu

Mit tud az új MÁVPlusz weboldal?

A MÁVPlusz térképes felületén

a valós idejű járatkövetés,

a járművek pályaszáma,

a buszok rendszáma,

az aktuális sebesség,

késési biztosítást jelző piros ikon,

a következő megállóhely,

a jármű gyártója vagy típusa is megnézhető.

Nincs többé EMMA

Az adventi időszaktól immár új néven és jóval több szolgáltatással vehető igénybe a MÁV-csoport térképes útvonaltervező és járatinfó szolgáltatása. Az egykori EMMA mostantól a tavasszal bemutatott új applikációhoz (MÁV+) illeszkedve MÁVPlusz néven üzemel tovább, így a weboldal is a mavplusz.hu címen érhető el. A korábbi címeket is átirányították az új webhelyre, vagyis aki EMMA-ra keres rá, szintén a MÁVPlusz felületén találja magát.

Mobilon is megtervezhetjük az útvonalat

Mobiltelefonon útvonalat a MÁVPlusz (MÁV+) alkalmazással érdemes tervezni, de most már külön, a mavplusz.hu oldalon is lehetséges. Az okostelefonos és webes utastámogató felületeit a MÁV ugyanis a jövőben egységes márkanév alatt, MÁVPlusz szolgáltatásként fejleszti tovább. Többek között ez az oka az utazástervező oldal névváltoztatásának, amivel egy időben új funkciók is érkeztek a felületre.

Milyen új fejlesztések érkeztek az online térképes útvonaltervezőbe?

A megújulás leghangsúlyosabb eleme, hogy az utasok látványosabb, több valós idejű adattal rendelkező térképes felülettel találkozhatnak a járatinformációs felületen. A járműikon jobb felső sarkában látható piros pont pedig egyértelműen mutatja, ha egy járat a késési biztosítással kompenzált, vagyis a 20 perces késési határt meghaladja. A MÁVPlusz térképes felületén emellett valós időben követhetjük a környékünkön közlekedő járatokat, a frissítéseknek köszönhetően pedig az utasok még több információt kapnak, mint korábban: ha egy járművet megérintünk mobiltelefonon (MÁVPlusz vagy webböngészős használatkor), vagy fölé húzzuk a kurzort a számítógépen, láthatjuk a járművek pályaszámát, a buszok rendszámát, az aktuális sebességet, a következő megállóhelyet, a közösségi közlekedési járművek rajongói pedig még a jármű gyártóját vagy típusát is megnézhetik - olvasható a MÁV közleményében. A weboldalon emellett a ’Menetrendek” menüpont bármely járat vagy viszonylat menetrendje megkereshető, de kereshetünk viszonylatszám vagy járatszám alapján, és szűrhetünk szolgáltató (pl. MÁV, HÉV, GYSEV, BKK, vagy más helyi szolgáltatók) vagy modalitás (busz, vonat) szerint is.