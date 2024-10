Késett a vonatod? Így kaphatsz kártérítést a MÁV-tól

Bosszantó dolog a késés, amit nemcsak az értékes időnk, de a tervezett programjaink is bánhatnak. Nem kell annyiban hagynunk a dolgot, jogaink ugyanis az utazás kapcsán is vannak, némi intézkedéssel pedig kompenzációt is kaphatunk - írja a Fanny Magazin.

Az emberek nem szeretik, ha késnek a vonatok

Jogszabályi háttér

A vonattal közlekedők jogait Uniós rendelkezések szabályozzák. A járatkimaradásra és törlésre vonatkozó előírásokat, valamint az utasok jogait az Európai Parlament és a Tanács a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló rendelet tartalmazza. Uniós tagállamként hazánkban is ez az irányadó dokumentum.

Feltételei vannak

A vonatkésések esetén járó kompenzációt átalány-kártérítésnek nevezik, de nem minden esetben vehető igénybe: időbeli és meghatározott vonatokra való korlátai vannak. Belföldi forgalomban például csak a feláras vonatok késése esetén, mint a pótjegyes, helyjegyes vagy pót- és helyjegyes járatoknál lehetünk jogosultak bizonyos mértékű visszatérítésre, méghozzá az indulási és célállomás között.

Százalékban adják meg

Az, hogy mekkora a kártérítés összege, a késés mértékétől függ: 30 és 119 perc között a menetjegy árának 25%-a, 120 perc felett az 50%-a igényelhető vissza. Fontos tudni, hogy nemzetközi járatoknál a minimum késési idő 60 perc, tehát ettől kezdve kérhető kompenzáció. Ebben az esetben 60 és 119 perc között szintén 25%, 120 perc felett pedig 50% a visszatéríthető összeg.

Mondjunk le róla

Tehát belföldi utazás során 30 perc, míg nemzetközi utazásnál 60 perc alatt nem jár visszatérítés, akárcsak abban az esetben, amikor ugyan számottevő a késés, de nincs érvényes menetjegyünk, illetve helyjegyünk.

Van egy minimum

Hiába késett a vonat, ha a visszatérítési összeg nem haladja meg az 1000 forintot, nemzetközi szinten a 4 eurót, akkor a vasúttársaság nem teljesíti a kifizetést. Amennyiben viszont több kisebb összegű követelésünk is van, azokat visszaigényelhetjük, amint összesítve meghaladják az 1000 forintot.

Kivétel erősíti a szabályt

Akkor sem jár kártérítés, ha a késést olyan esemény okozza, amely nem kapcsolódik a vasút működéséhez. Ilyenek például a szélsőséges időjárási körülmények, természeti katasztrófák, mint az árvíz, vagyis olyan helyzetek, amelyeket a vasúttársaság a legnagyobb gondosság mellett sem tudott volna elkerülni. Kivételt képeznek ez alól a dolgozói sztrájkok, valamint bármilyen okból bekövetkezett járatkimaradások.