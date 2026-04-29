Figyelmeztet a kardiológus: már napi egy pohár ebből az italból jelentősen növeli a szívbetegségek kockázatát

Egy kardiológus elárulta, hogy egy bizonyos ital napi egy pohárnyi fogyasztása is növelheti a szívbetegségek kockázatát.

Egy tanulmány szerint azoknak a nőknek, akik naponta akár csak egy pohár bort isznak, hétvégén pedig kettőt, „jelentősen magasabb” a kockázata a szívbetegségek kialakulásának. Amerikai kutatók megállapították, hogy azoknál a nőknél, akik hetente több mint nyolc alkoholos italt fogyasztanak, közel 50 százalékkal nagyobb az esélye a potenciálisan halálos betegség kialakulásának.

Kiderült továbbá, hogy mindkét nemnél a mértéktelenen alkoholt fogyasztók is lényegesen nagyobb kockázatnak vannak kitéve a szívbetegségek kialakulását illetően. Az Amerikai Kardiológiai Kollégium (ACC) 2024-es tanulmánya – amely az alkohol és a koszorúér-betegség közötti összefüggésről valaha végzett legnagyobb kutatások egyike – arra figyelmeztetett, hogy a sokat ivó fiatal és középkorú nők különösen veszélyeztetettek, életkoruktól függetlenül.

A mértéktelen ivászatot tekintve mind a túlzott alkoholfogyasztású férfiak, mind a nők esetében magasabb volt a szívbetegségek kockázata. A nők esetében még mértéktelen ivászat nélkül is következetesen magasabb kockázatot tapasztaltunk. Nem számítottam ilyen eredményekre a fiatalabb korosztályú nők körében, mivel általában az idősebb nőknél tapasztalunk megnövekedett szívbetegség-kockázatot. Ez mindenképpen meglepő volt

– magyarázta Dr. Jamal Rana kardiológus, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatók több mint 430 ezer olyan személy adataira támaszkodtak, akik a Kaiser Permanente Northern California integrált egészségügyi szervezet keretében részesültek kezelésben. A résztvevők között közel 243 ezer férfi és 189 ezer nő volt, átlagéletkoruk 44 év volt, és a tanulmány kezdetén egyikük sem szenvedett szívbetegségben.

Az alkoholfogyasztásra vonatkozó részleteket az alapellátási vizitek során gyűjtötték össze az egészségügyi szervezet standard „Alkohol mint életjel” szűrőprogramjának segítségével, amely vizuális referenciaposztereket tartalmaz, hogy segítsen a betegeknek a standard mértékek szerinti alkoholfogyasztásuk becslésében. A kutatók megvizsgálták a kapcsolatot a betegek alkoholfogyasztási szintje – amelyet a 2014-es és 2015-ös rutinellenőrzések során rögzítettek – és a következő négy év során diagnosztizált koszorúér-betegségek között.