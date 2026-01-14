Bizarr tünetek: egy pohár bor leplezte le a kétgyermekes édesanya halálos betegségét
Egy édesanyánál az alkohol kongatta meg a vészharangot, miután csupán egy pohár bor elég volt ahhoz, hogy bizarr tünetek jelentkezzenek nála. Eleinte a hormonjaira fogták az egészet, de hamar kiderült, hogy valami sokkal rosszabbról van szó.
Egy kétgyermekes édesanya elárulta, hogy csupán egy pohár bor kellett ahhoz, hogy szörnyű fájdalmak kezdjék el gyötörni. Azonban arra még ő sem számított, hogy mindez a rák egyik bizarr tünete lesz.
A bor okozta tünetek leplezték le a fiatal anya diagnózisát
A sunderlandi Hollie Thursby hirtelen fájdalmat érzett a füle mögött és a tarkóján, miközben megivott egy pár pohár alkoholt, hogy megünnepelje második fia születését 2024 decemberében. Azonban a tünetek bizarrsága nem állt meg itt, ugyanis a 28 éves brit nő az elmondása szerint később gond nélkül tudott sört inni, de a bor elviselhetetlen fájdalmakat okozott neki.
2025 januárjában az orvosának egy kontrollvizsgálaton jelezte a szokatlan felfedezését, azonban ott mindezt csak a hormonjaira fogták. Végül júliusban egy csomót fedezett fel a nyaka bal oldalán, és egy CT-vizsgálat során megnagyobbodott nyirokcsomókat találtak. A további vizsgálatok októberben leleplezték a szívszaggató valóságot, miszerint második stádiumú Hodgkin-limfómája van, egy ritka rákfajta, amely a fehérvérsejtekben kezdődik.
Hollie jelenleg kemoterápiás kezelés alatt áll, miközben mások figyelmét próbálja felhívni arra, hogy ne becsüljék alá a tüneteket, és bízzanak a megérzéseikben.
Miután Jack megszületett, mindig ittam pár pohár bort étkezés közben. Fájdalmat éreztem a nyakamban és a fülem mögött a bal oldalon
- emlékezett vissza a fiatal édesanya.
A kontrollvizsgálat során a fájdalom mellett megemlítette azt is, hogy bőre nagyon viszketett, de ezt is a hormonjaira fogták.
Fájdalmasan fáradtnak éreztem magam, de két kétévesnél fiatalabb gyerekem volt, ezért ezt csak annak tulajdonítottam, hogy elfoglalt anya vagyok, egy újszülöttel és egy kisgyerekkel... Júliusban találtam egy csomót a nyakam oldalán, ezért visszamentem a háziorvoshoz.
A diagnózis után a nyakfájdalmait az alkohol savasságával magyarázta az orvosa, de hozzátette, hogy az ilyen esetek rendkívül ritkák, és 17 év alatt csak eggyel találkozott rajta kívül.
Hollie elárulta, hogy a kezelés legrosszabb része, hogy nem tud gondoskodni a két kisfiáról.
Kemoterápiát kapok, és ez szörnyű. Nem tudok a fiúkról gondoskodni, és ez az, ami a legjobban érint. Szerencsére még olyan fiatalok, hogy nem tudják, hogy beteg vagyok, ami áldás számukra
- magyarázta.
Most a fiatal anya attól tart, hogy haldoklik, és nem szeretné hátra hagyni két gyermekét.
Tízéves koromban halt meg az anyukám mielodiszpláziában, ami egy vérképzőszervi rendellenesség, a vérrák egyik formája. Túl nagy véletlen, hogy anyukámnak volt valamije, most meg ez van nekem... Anya nélkül nőttem fel, és szörnyű volt.
A nehézségek ellenére Hollie most mindent megtesz a gyógyulás érdekében, miközben azzal nyugtatja magát, hogy a jelenlegi állapot csupán ideiglenes - írja a The Sun.
