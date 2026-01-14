Bizarr tünetek: egy pohár bor leplezte le a kétgyermekes édesanya halálos betegségét

Egy kétgyermekes édesanya elárulta, hogy csupán egy pohár bor kellett ahhoz, hogy szörnyű fájdalmak kezdjék el gyötörni. Azonban arra még ő sem számított, hogy mindez a rák egyik bizarr tünete lesz.

Csak egy pohár bor kellett az édesanyának ahhoz, hogy szokatlan tünetei a felszínre törjenek Fotó: pexels

A bor okozta tünetek leplezték le a fiatal anya diagnózisát

A sunderlandi Hollie Thursby hirtelen fájdalmat érzett a füle mögött és a tarkóján, miközben megivott egy pár pohár alkoholt, hogy megünnepelje második fia születését 2024 decemberében. Azonban a tünetek bizarrsága nem állt meg itt, ugyanis a 28 éves brit nő az elmondása szerint később gond nélkül tudott sört inni, de a bor elviselhetetlen fájdalmakat okozott neki.

2025 januárjában az orvosának egy kontrollvizsgálaton jelezte a szokatlan felfedezését, azonban ott mindezt csak a hormonjaira fogták. Végül júliusban egy csomót fedezett fel a nyaka bal oldalán, és egy CT-vizsgálat során megnagyobbodott nyirokcsomókat találtak. A további vizsgálatok októberben leleplezték a szívszaggató valóságot, miszerint második stádiumú Hodgkin-limfómája van, egy ritka rákfajta, amely a fehérvérsejtekben kezdődik.

Hollie jelenleg kemoterápiás kezelés alatt áll, miközben mások figyelmét próbálja felhívni arra, hogy ne becsüljék alá a tüneteket, és bízzanak a megérzéseikben.

Miután Jack megszületett, mindig ittam pár pohár bort étkezés közben. Fájdalmat éreztem a nyakamban és a fülem mögött a bal oldalon

- emlékezett vissza a fiatal édesanya.

A kontrollvizsgálat során a fájdalom mellett megemlítette azt is, hogy bőre nagyon viszketett, de ezt is a hormonjaira fogták.

Fájdalmasan fáradtnak éreztem magam, de két kétévesnél fiatalabb gyerekem volt, ezért ezt csak annak tulajdonítottam, hogy elfoglalt anya vagyok, egy újszülöttel és egy kisgyerekkel... Júliusban találtam egy csomót a nyakam oldalán, ezért visszamentem a háziorvoshoz.

A diagnózis után a nyakfájdalmait az alkohol savasságával magyarázta az orvosa, de hozzátette, hogy az ilyen esetek rendkívül ritkák, és 17 év alatt csak eggyel találkozott rajta kívül.

Hollie elárulta, hogy a kezelés legrosszabb része, hogy nem tud gondoskodni a két kisfiáról.

Kemoterápiát kapok, és ez szörnyű. Nem tudok a fiúkról gondoskodni, és ez az, ami a legjobban érint. Szerencsére még olyan fiatalok, hogy nem tudják, hogy beteg vagyok, ami áldás számukra

- magyarázta.