„Azt mondták, csak menopauza - kiderült, hogy hat évem van hátra”

A 48 éves Clair Nutter szerint az orvosok eleinte nem vették komolyan a tüneteit. Panaszait először a menopauzának tulajdonították, azonban számos orvosi vizsgálat után az édesanya megkapta a sokkoló diagnózist.

Menopauza tüneteknek hitték a súlyos fejfájásokat, a valóság sokkal súlyosabb volt Fotó: Aleona / Shutterstock

Az orvosok a menopauza miatt nem törődtek a tüneteivel

Clair Nutternél oligodendrogliomát diagnosztizáltak, egy lassan növekvő agydaganatot.

Ha visszatekintek, a tüneteim nagyon tipikusak voltak valaki számára, akinek agydaganata van. Ájulásra hajlamos voltam, rosszul lettem, amikor ülésből felálltam. Azt mondták, hogy 10-15 év a várható élettartamom, hat-hét „jó év” telik el, mire az ember megmondja, hogy daganatom van

- mondta Clair.

Azóta három műtéten esett át, de az orvosok csak a daganat felét tudták eltávolítani. A kemoterápia sikertelen volt, míg a sugárkezelést túl kockázatosnak találták a lehetséges mellékhatások miatt. Az NHS-en keresztül nem álltak rendelkezésre további kezelési lehetőségek, ezért Clair és családja kétségbeesetten kezdett alternatív megoldásokat keresni, beleértve a külföldi magánellátást is.

A diagnózis a társas helyzetek kezelésére való képességét is befolyásolta:

Amikor sok ember vesz körül, szorongást okoz, és nem tudok megbirkózni a zsúfolt helyekkel, ahol egyszerre több beszélgetés zajlik egy szobában.

Azonban Clair számára remény csillant fel, amikor egy barátja tájékoztatta egy németországi szakklinikáról, amely olyan kezelést kínál, ami az NHS-en nem elérhető. A kezelési program során a saját ráksejtjeiből készítenek „vakcinát”, és várható költsége 350 ezer font (körülbelül 155–156 millió forint) plusz utazási költségek több alkalomra. A szükséges pénz biztosítása érdekében Claire meghozta a szívszorító döntést, hogy sorsolásra bocsátja 800 ezer fontot érő otthonát - számolt be róla a Mirror.

21 éve itt élek, ez az otthonom, és szeretem a környéket. A minap elszomorodtam, amikor létrehoztuk a sorsolás oldalát, mert nem akarok költözni, de bárhol otthon lehet az ember, nem kell nagy és fényűző legyen. Ha az életem megmentése érdekében egy kisebb házba kell költözni, az élet fontosabb. Sok pénzbe kerül, és a kezelés Németországban nem biztos, hogy sikeres lesz. Ha nem működik, azt gondolhatom majd, »te jó ég, miért tettük ezt?«, de ezt nem tudod, amíg ki nem próbálod. Élek, és látni akarom a gyermekeimet felnőni

- nyilatkozta Clair.