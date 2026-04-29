Habos mákos mini Koltai Lajos 80. születésnapjára - recept

Almával krémesítettük a klasszikus habos mákost a 80 éves mesternek. A mákos süteménnyel köszöntöttük fel.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.04.29. 18:05
Egy klasszikus habos mákossal köszöntöttük Koltai Lajost, a Nemzet Művészét, Kossuth-díjas operatőr-filmrendezőt 80. születésnapján. A jól bevált Rákóczi túrós tésztáját készítettük el máktöltelékkel, és lekvár helyett friss körte- és ringlóvelőt tettünk bele.

Így néz ki az ínycsiklandó habos mákos  (Fotó: Fodor Erika)

 

A habos mákos hozzávalói 12 cm-es átmérőjű kapcsos tortaformához – 2 mini torta egy füst alatt

(Normál méretű tortához arányosan növeljük a mennyiségeket.)

  • 2 tojás
  • 5 dkg vaj
  • 8-10 dkg liszt (gluténmentesből is jó)
  • Fél citrom
  • 10 dkg darált mák
  • 1 reszelt alma
  • Cukor ízlés szerint
  • 2-3 szem ringló
  • 1 közepes körte
  • Pici vaj a gyümölcsvelőhöz
Két minitorta készül egyszerre - A kimaradt gyümölcsökből pedig pohárdesszert (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

Első a máktöltelék. Az edény aljára belereszeljük az almát, erre szórjuk a mákot, majd annyi cukrot adunk hozzá, amennyit szeretnénk. (Lehet alternatív édesítés is: méz vagy eritrit.) Addig főzzük takarékon, folytonos keverés mellett, amíg a mák már nem ropog. Hagyjuk összeállni.

A z elősütött tésztán a körtevelő, erre jön az almával könnyített máktöltelék (Fotó: Fodor Erika)

A tésztához először kivajazzuk a formát, majd a maradék vajat egy tojás sárgájával és a liszttel összedolgozzuk. Ebbe belereszeljük a citrom héját, és a gombóccá formált tésztát belenyomkodjuk a kikent tortaforma aljába. Elegyengetjük az ujjainkkal, majd megszurkáljuk villával, és mehet a sütőbe 180 fokos elősütésre, kb. 5-10 percre. 

A máktöltelék tetejére terítjük szét a ringlóvelőt (Fotó: Fodor Erika)

Amíg elősül a tészta, a ringlót és a körtét is külön-külön megmosva összedaraboljuk és egy-egy mini serpenyőben (de csinálhatunk nagyobb mennyiséget is, és akkor marad nassolni magában) pici vajon megdinszteljük, majd késes turmixszal elkészítjük a ringló-, illetve a körtevelőt. 

A mini mákos tetejét tojáshabbal fedjük (Fotó: Fodor Erika)

Ha aranysárga a tészta, kivesszük a sütőből, picit hűl, majd rákenjük a körtevelőt, azután belemorzsoljuk a máktölteléket, azt lenyomkodjuk. Erre jön a ringló, és pár percre alacsony hőfokon visszatesszük a sütőbe „szikkadni” egy kicsit a töltelékkel

A tojáshabból kalapot rakunk a mini mákos tetejére (Fotó: Fodor Erika)

Közben a 2 tojásfehérjéből kemény habot verünk, cukrot ízlés szerint adagolva hozzá. Hagyjuk egy kicsit meghűlni a tölteléket, mielőtt ráformázzuk a kemény tojáshabot a tortára, nehogy elfolyjon a melegtől. 

Mini mákos szeletelve 4  adagra (Fotó: Fodor Erika)

Ha fent a habos kalap, mehet vissza a sütőbe, légkeveréssel 180 fokra, de maradjunk mellette és figyeljük, mert a nagyon pici méret miatt pillanatok alatt megéghet a hab.

Klasszikust a klasszikusnak - Koltai Lajosnak is ilyen habos mákost készítettünk 80. születésnapi köszöntésére (Fotó: Fodor Erika)

A tortát ízlés szerint vágott aszalt szilva darabokkal, illetve mangócsíkokkal dekorálhatjuk – ezek jól passzolnak a friss gyümölcsvelők és a mák ízéhez.

 

 

