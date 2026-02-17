RETRO RÁDIÓ

Gerbeaud: édes jótékonyság, birsalmás Esterházy és téli fűszerezésű Gerbeaud-szelet

Sikeres volt a Gerbeaud és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködésének első állomása. A Vörösmarty téri Kávéház és Cukrászda is részt vett a 30.Adventi Adománygyűjtésben. Ennek apropóján megnéztük a Gerbeaud téli süteménykínálatát, ami a hagyományok őrzése mellett az újítást is magában hordozza.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.02.17. 17:45
A Vörösmarty téri Gerbeaud Kávéház és Cukrászdában tartotta az Ökumenikus Segélyszervezet 30. Adventi Adománygyűjtésének kezdő eseményét, a közös mézeskalácsszívek díszítését, és itt ünnepelték a rekordösszegű támogatást hozó akció sikerét is. Az örömteli eseményen módunk volt megkóstolni a legendás Gerbeaud téli süteménykínálatát, amelyet maga Niszkács Anna, a Gerbeaud Kft. tulajdonosa mutatott meg nekünk.

Gerbeaud
Niszkács Anna adott ízelítőt a Gerbeaud téli kínálatából (Fotó: Fodor Erika)

A Gerbeaud cukrászda életében mindig is fontos volt a család szerepe. A Gerbeaud Gasztronómia Kft. tulajdonosaiként mi is elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, fontos számunkra az újító szellem és a cégen belüli családias légkör egyaránt

 – tudtuk meg Niszkács Anna ügyvezető igazgatótól, aki azt is elárulta, mi a személyes kedvence a téli kínálatból: nem más, mint a Gerbeaud szelet.

Gerbeaud167 az 1870. óta a Vörösmarty téren működő Gerbeaud Kávéház és Cukrászdából (Fotó: Fodor Erika)

 

A Gerbeaudnál együtt van a hagyomány és az újítás

A Dobos-tortát elkészítettük narancsosan, az Esterházyt birsalmásan. A személyes kedvencem, a Gerbeaud, az most mákos és meggyes változatban is van. Visszahoztuk a mignont, mandarinos-kávés változatban, de a régi nagy kedvencek, például a Sósmogyoró-barack szelet vagy a Royal csokoládé sem kerültek le a desszertlapunkról. Van egy olyan Rákóczi-túrósunk, amihez a baracklekvárt kardamommal ízesítettük, illetve a Gerbeaud167 szeletünk, amit a 160. születésnapunkra készítettünk el, de most egy egész kicsit megváltoztattuk: ribizlis-fehércsokoládés, téli fűszeres ízesítéssel

 – ismertette kóstolóval egybekötve a téli Gerbeaud-kínálatot Niszkács Anna. Az ügyvezető asszony hozzátette, mindezeket a finomságokat megújult környezetben élvezhetik a vendégek a nagy múltú, patinás kávéházban: újak a függönyök, székek és a szőnyeg is, valamint a felszolgálók egy ismert magyar divattervező ruháit viselik.

