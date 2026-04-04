Így készül az igazi flódni és a gyerekek kedvence: a zsidó tojás

A Rumbach Sebestyén utcai Zsinagóga kávézójában volt lehetőségünk a PurimFeszt és a PészahFeszt programjainak bemutatásán igazi flódnit kóstolni. Fontos megjegyezni, hogy a nálunk is közkedvelt, főként húsvétkor és karácsonykor fogyasztott süteményt a zsidó kultúrában nem készítik Pészahkor. Ráadásként még zsidó tojást is kaptunk.

A mesés mákos, diós, almás, szilvalekváros flódni a magyar konyhában is közkedvelt (Fotó: Fodor Erika)

Ez a finom flódni titka

A Rumbach Kávézó flódnija olyan különlegesen finom volt, hogy Rapi-Legény Zsuzsannát, a MAZSIHISZ gasztronómiai programokat is szervező munkatársát megkérdeztük, mi a titka. Ha a pontos receptet nem is, de néhány trükköt elárult.

♬ eredeti hang - fodorerikastory @fodorerikastory Rapi-Legény Zsuzsannától megtudtuk, hogy a zsidó kultúrában és konyhában nem készítenek Flódnit Pészahkor, de akár egy hétköznapi ebéd után is fogyaszthatjuk ezt a dióval, almával, mákkal, szilvalekvárral gazdagon töltött ünnepi csemegét. #szeretjükaFlódnit

A flódni egy nagyon-nagyon, ízében varázslatosan gazdag sütemény. Az alsó szint elkezdődik egy tésztaréteggel, majd következik a dió egy édes-krémes töltelékként. Erre jön még egy réteg tészta, majd a máktöltelék. A mákot is és a diót is valamilyen nagyon finom kóser borral keverjük krémesre. A mákra újabb tésztaréteg következik, amire a fahéjas reszelt almát tesszük, majd még egy tésztaréteg, amit befejezünk egy fantasztikusan krémes, sűrű szilvalekvárral, majd megkoronázzuk a gyönyörű tésztával, amit megkenünk tojással. Fontos, hogy a tészta tetejét tojásfehérjével kenjük. Ha valaki sárgáját használna, akkor nagyon figyelünk, megnézzük, hogy nincs-e benne egy pici vér, ha igen, akkor azt kidobjuk, és felütünk egy másik tojást. Ha megkentük, hagyjuk kicsit rászáradni, villával csíkokat rajzolunk bele, és így egy fantasztikusan szép, márványos és ízében is csodálatos, ínycsiklandó süteményünk lesz

- tudtuk meg Rapi Zsuzsitól, aki hozzátette: a flódnit egyben sütjük, nem külön a lapokat, és ez bizony nem egy 3 perces sütemény.

A flódni mind a készítés, mind a fogyasztás során összehozza a családokat. A tésztáját egy éjszakára be kell tenni a hűtőbe, ezt meg kell tervezni, meg kell szervezni. Nagyon fontos, hogy kinek sütjük a flódnit, mert a szívedet-lelkedet és ezt a sok finomságot mind beleteszed.

Rapi Zsuzsi elmesélte, hogyan készül az igazi flódni, de felhívta a figyelmet, hogy Peszahkor nem fogyasztják. (Fotó: Fodor Erika)

Az is kiderült, hogy a flódnit összerakva hideg sütőbe tesszük be, és kb 1 óra, 1 óra 20 perc alatt készül el, amit aztán a család nagy megelégedéssel, 21 és fél perc alatt elfogyaszt.