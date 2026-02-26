Mákfánk almával és aszalt szilvával – ez Demjén Ferencnek is bejött!
Kiderült, hogy Demjén Ferencnek kedvence a mák. Nem csoda, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatóján örült a Metropol sütijének. Most megadjuk a mákfánk receptjét, hogy te is elkészíthesd!
A farsang farkára még kellett csinálni egy fritulát, azaz dalmát fánkot, ami nem élesztős, hanem könnyű, joghurtos tésztája van. Persze megcsavartuk kicsit, hogy ne üres legyen és a hozzá való lisztmennyiséget megfelezve, darált mákot adtunk hozzá. Ehhez jött még egy kis reszelt alma ízesítés a citrom leve és héja után, plusz apróra vágott aszalt szilva, hogy darabos is legyen a közepén. Olyan jól sikerült, hogy még melegében vittünk mákfánkot az Erkelbe, a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatójára is Demjén Ferencnek, akiről kiderült, hogy a mák a kedvence!
A mákfánk hozzávalói
- 1 nagy pohár joghurt (növényi is lehet)
- 1 nagy joghurtos pohár liszt (GM is lehet)
- 1 nagy joghurtos pohár darált mák
- 3-4 evőkanál cukor (eritrit is lehet)
- 4 tojás
- nagy alma reszelve
- 6-8 szem aszalt szilva
- Fahéj
- vanillincukor
- 1 sütőpor
- olaj vagy kókuszzsír a sütéshez
Elkészítés
A hozzávalókat simára keverjük egy kézi habverővel. Hozzáadjuk a reszelt almát, az apróra vágott aszalt szilvát, kis fahéjat, belekeverjük a sütőport, és betesszük a hűtőbe, amíg felforrósítjuk az olajat.
A felmelegített olajba evőkanállal szaggatjuk-csorgatjuk bele a fánkadagokat, és mindkét felét aranybarnára sütjük. A joghurtos tésztának nem kell sok idő, épp csak ne folyjon, de hagyjuk lágy krémesre.
Ha kész, papírra kiszedve lecsöpögtetjük az olajtól, majd langyosan cukrozott darált mákba forgatjuk.
Tipp
Aki nem szereti a mákot, ugyanezt a receptet elkészítheti mandulával is.
A joghurtos pohár darált mák helyett darált mandulát tegyünk bele. Aszalt szilva, alma, citrom vagy a mandulaliszthez narancslé is ugyanígy jöhet.
