Mákfánk almával és aszalt szilvával – ez Demjén Ferencnek is bejött!

A farsang farkára még kellett csinálni egy fritulát, azaz dalmát fánkot, ami nem élesztős, hanem könnyű, joghurtos tésztája van. Persze megcsavartuk kicsit, hogy ne üres legyen és a hozzá való lisztmennyiséget megfelezve, darált mákot adtunk hozzá. Ehhez jött még egy kis reszelt alma ízesítés a citrom leve és héja után, plusz apróra vágott aszalt szilva, hogy darabos is legyen a közepén. Olyan jól sikerült, hogy még melegében vittünk mákfánkot az Erkelbe, a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatójára is Demjén Ferencnek, akiről kiderült, hogy a mák a kedvence!

Mákfánk, belül reszelt almával és aszalt szilvával, vaníliás cukros darált mákba forgatva

Fotó: Fodor Erika

A mákfánk hozzávalói

1 nagy pohár joghurt (növényi is lehet)

1 nagy joghurtos pohár liszt (GM is lehet)

1 nagy joghurtos pohár darált mák

3-4 evőkanál cukor (eritrit is lehet)

4 tojás

nagy alma reszelve

6-8 szem aszalt szilva

Fahéj

vanillincukor

1 sütőpor

olaj vagy kókuszzsír a sütéshez

Mák vagy mandulafánk élesztő nélkül – joghurtból, mákkal vagy mandulával, almával, citrommal, aszalt szilvával megbolondítva Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A hozzávalókat simára keverjük egy kézi habverővel. Hozzáadjuk a reszelt almát, az apróra vágott aszalt szilvát, kis fahéjat, belekeverjük a sütőport, és betesszük a hűtőbe, amíg felforrósítjuk az olajat.

Egyszerű az elkészítése: mindent egy tálban összekeverünk Fotó: Fodor Erika

A felmelegített olajba evőkanállal szaggatjuk-csorgatjuk bele a fánkadagokat, és mindkét felét aranybarnára sütjük. A joghurtos tésztának nem kell sok idő, épp csak ne folyjon, de hagyjuk lágy krémesre.

A biztonság kedvéért mandulafánk is lett, hátha valaki nem szereti a mákot Fotó: Fodor Erika

Ha kész, papírra kiszedve lecsöpögtetjük az olajtól, majd langyosan cukrozott darált mákba forgatjuk.

A mákfánk Demjén Ferencnek is ízlett Fotó: Fodor Erika

Tipp

Aki nem szereti a mákot, ugyanezt a receptet elkészítheti mandulával is.

A recept mák helyett mandulaliszttel is készíthető, az is mennyei! Fotó: Fodor Erika

A joghurtos pohár darált mák helyett darált mandulát tegyünk bele. Aszalt szilva, alma, citrom vagy a mandulaliszthez narancslé is ugyanígy jöhet.