RETRO RÁDIÓ

Mákfánk almával és aszalt szilvával – ez Demjén Ferencnek is bejött!

Kiderült, hogy Demjén Ferencnek kedvence a mák. Nem csoda, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatóján örült a Metropol sütijének. Most megadjuk a mákfánk receptjét, hogy te is elkészíthesd!

Megosztás
Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.02.26. 14:45
Módosítva: 2026.02.26. 15:13
mák fánk hogyan tudnék élni nélküled? demjén ferencnek fahéj vanilin alma

A farsang farkára még kellett csinálni egy fritulát, azaz dalmát fánkot, ami nem élesztős, hanem könnyű, joghurtos tésztája van. Persze megcsavartuk kicsit, hogy ne üres legyen és a hozzá való lisztmennyiséget megfelezve, darált mákot adtunk hozzá. Ehhez jött még egy kis reszelt alma ízesítés a citrom leve és héja után, plusz apróra vágott aszalt szilva, hogy darabos is legyen a közepén. Olyan jól sikerült, hogy még melegében vittünk mákfánkot az Erkelbe, a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatójára is Demjén Ferencnek, akiről kiderült, hogy a mák a kedvence!

Mákfánk
Mákfánk, belül reszelt almával és aszalt szilvával, vaníliás cukros darált mákba forgatva 
Fotó: Fodor Erika

A mákfánk hozzávalói

  • 1 nagy pohár joghurt (növényi is lehet)
  • 1 nagy joghurtos pohár liszt (GM is lehet)
  • 1 nagy joghurtos pohár darált mák
  • 3-4 evőkanál cukor (eritrit is lehet)
  • 4 tojás
  • nagy alma reszelve
  • 6-8 szem aszalt szilva
  • Fahéj
  • vanillincukor
  • 1 sütőpor
  • olaj vagy kókuszzsír a sütéshez
Mák vagy mandulafánk élesztő nélkül – joghurtból, mákkal vagy mandulával, almával, citrommal, aszalt szilvával megbolondítva Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A hozzávalókat simára keverjük egy kézi habverővel. Hozzáadjuk a reszelt almát, az apróra vágott aszalt szilvát, kis fahéjat, belekeverjük a sütőport, és betesszük a hűtőbe, amíg felforrósítjuk az olajat. 

Egyszerű az elkészítése: mindent egy tálban összekeverünk Fotó: Fodor Erika

A felmelegített olajba evőkanállal szaggatjuk-csorgatjuk bele a fánkadagokat, és mindkét felét aranybarnára sütjük. A joghurtos tésztának nem kell sok idő, épp csak ne folyjon, de hagyjuk lágy krémesre. 

A biztonság kedvéért mandulafánk is lett, hátha valaki nem szereti a mákot Fotó: Fodor Erika

Ha kész, papírra kiszedve lecsöpögtetjük az olajtól, majd langyosan cukrozott darált mákba forgatjuk.

A mákfánk Demjén Ferencnek is ízlett Fotó: Fodor Erika

Tipp

Aki nem szereti a mákot, ugyanezt a receptet elkészítheti mandulával is. 

A recept mák helyett mandulaliszttel is készíthető, az is mennyei! Fotó: Fodor Erika

A joghurtos pohár darált mák helyett darált mandulát tegyünk bele. Aszalt szilva, alma, citrom vagy a mandulaliszthez narancslé is ugyanígy jöhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu