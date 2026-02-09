Puha legyen, vagy inkább ropogós? Ez a farsangi csörögefánk titka

2026-ban február 17-éig tart a farsangi szezon, melynek egyik legnagyobb slágere a csörögefánk. Bernáth József séf ennek apropóján elárulta a tuti receptet, sőt, azt is megsúgta, hogy lehet ropogós vagy éppen puha is a csörögefánk.

Liszt és tojás is kell a csörögefánkhoz (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Ez a ropogós csörögefánk titka

Puha legyen, vagy inkább ropogós a farsangi finomság? Bármelyiket válaszd is, egyetlen dologra kell csak ügyelned: a tészta vastagságára – tanácsolja Bernáth József. Íme a magyar séf csörögefánkreceptje!

Hozzávalók:

250 g liszt

50 g tejföl

2 db tojás

1 csipet só

10 g porcukor

4-5 dl napraforgóolaj

A tálaláshoz:

20 g porcukor

120 g sárgabaracklekvár

Elkészítés:

A tésztához az olaj kivételével az összes alapanyagot a keverőtálba tesszük, és addig gyúrjuk, amíg összeáll egyetlen gombóccá. Folpakba csomagoljuk, és 20 percre a hűtőbe tesszük. Miután elővesszük a hűtőből, enyhén lisztezett deszkán kinyújtjuk. Ha a ropogós csörögét szeretjük, 2 mm-esre (vagy annál vékonyabbra) nyújtsuk, ha a vastagabb, puhább fánkot, akkor 3-4 mm-esre hagyjuk a tésztát. Derelyevágóval 5 × 5 cm-es rombuszokra szeljük, majd a közepükbe bemetszést ejtünk. Ezen a résen fordítjuk át a tészta egyik sarkát. Azt hogy a felsőt bujtatjuk, vagy az alsót fűzzük át a lyukon, teljesen mindegy. Egy a lényeg: egy csúcsos csokornyakkendőhöz hasonló formát kell kapnunk. Ezt a munkafázist addig ismételjük, amíg a tésztánk elfogy.

Közben az olajat felforrósítjuk. Fontos, hogy az edény alját bőven ellepje, tehát ha nagy serpenyőben sütjük ki a csörögét, nyugodtan használjunk a receptben szereplőnél több olajat, de figyeljünk oda rá, hogy az edény 2/3-ánál magasabbra sose érjen!

Egy kis darab tésztával ellenőrizni tudjuk, hogy kellően meleg-e az olaj: 170–180 °C az ideális. Már ekkor készítsünk oda egy szűrőkanalat, és egy papírtörlővel bélelt tálat is, amibe majd kiszedjük a fánkokat.

Mivel sülés közben a tészta dagadni fog, mindig csak annyi csörögét tegyünk a forró olajba, hogy bőven maradjon közöttük hely. Amikor már enyhén barna a szélük, akkor megfordítjuk őket, és innen számolva a másik oldaluk is megpirul körülbelül fél perc alatt. A kész fánkokat a papírtörlővel bélelt tálban hagyjuk lecsöpögni, majd megszórjuk a porcukorral. Ezt követően tányérokra tesszük, és a lekvárral tálaljuk. Jó étvágyat! – írja Bernáth József a Facebook-oldalán.