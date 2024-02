Csöröge fánk, amit együtt csinálnak az unokák a mamával

Brockhauserné Tóth Edit 2 kisfiú unokájával gyakran süt együtt valami finomságot az ovi után.

„Nem vagyok egy nagy konyhás, de a fiúk kedvéért szívesen készítek valami egyszerű édességet, pláne, hogy ők is örömmel állnak be gyúrni, csinálni, amit kell, és a végén jóízűen majszolják a közös művünket!” - tudtuk meg olvasónktól, Edittől. A fatal nagymama azt is elárulta, az utóbbi időben amit csak lehet zsírral süt, mert sokkal porhanyósabb lesz tőle a tészta. Íme, a gyors csöröge fánk receptje, amit a mama együtt készít a fiú unokákkal- a legjobb csemege így a farsang végére!

A mama unokákkal közösen készített csörögéje verhetetlen! (Olvasói fotó)

Hozzávaló

40dkg liszt

Fél tasak sütőpor

1csipet szódabikarbóna

1tasak vaníliás cukor

1csipet só

5dkg cukor

1-2 evőkanál zsír

2db tojás

3evőkanál tejföl

olaj a sütéshez

porcukor

Brockhauserné Tóth Edit az unokáival a konyhában (Olvasói fotó)

Elkészítés

A lisztet beleszitálom a keverőtálba. Hozzáadom a sütőport, a szódabikarbónát, a vaníliás cukrot, a sót és a kristálycukrot, ezeket összekeverem. Ezután a zsírt is belemorzsolom a lisztbe, majd a tojásokat és a tejfölt is hozzáadom, és begyúrom a tésztát.

Az ellenállhatatlan farsangi csörögefánk (Olvasói fotó)

Lisztezett deszkán, fél cm vastagságúra kinyújtom, és rombusz formákat vágunk belőle a fiúkkal. Ezek közepébe belevágva a lyukon keresztül átfordítjuk az egyik sarkát. Forró, bő olajban kisütjük. Porcukorral tálaljuk.