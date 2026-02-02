Verhetetlen a 91 éves Kati néni házikolbász receptje: bél helyett baconbe tölti
Ezt a receptet Kati néni általában farsangkor veszi elő. A házikolbász elkészítését hentes nagypapájától tanulta.
A 91 éves Együd Katika 76 éve fodrász, és nemcsak a szakmájában aktív még mindig, de süt-főz is minden nap. Nem is akármilyen finomságokat! A farsangi időben maga készíti a sütnivaló kolbászt a disznótoroshoz. Megkóstoltuk a házikolbászt és rögvest el is kértük a receptjét, amit a 91 éves asszony még a nagypapájától tanult.
A nagypapa hentes volt. Megtanultam tőle, hogy minden kiló húshoz egy evőkanál só, egy evőkanál paprika és egy egész fej fokhagyma kell, megtisztítva, összenyomva
– mesélte Kati néni két frizura között. Hozzátette: nem bélbe, hanem baconbe tölti a házikolbászt, így a kérge finom ropogós és nem kell a kolbászhéjjal bajlódni. Se tartósítószer, sem semmilyen adalék nincs a házikolbászban, csak a belevalók.
A házikolbász hozzávalói
1kg darált hús
1 evőkanál só
1 evőkanál fűszerpaprika (ízlés szerint édes/csípős)
1 fej fokhagyma
Bacon szeletek
Elkészítése
Az összenyomott fokhagymával az egészet összegyúrom, kis minikolbászokat sodrok belőle, és bél helyett mindegyiket srégen becsavarva baconszeletbe töltöm
– mutatja Kati néni és elővesz a hűtőből, tűzhelyről kétnapi főfogást. Kati néni almával készíti a disznótoroshoz a lilakáposztát, de előtte megpirítja a cukrot, arra dobja a felvágott káposztát. Ezt is érdemes kipróbálni.
