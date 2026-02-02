Verhetetlen a 91 éves Kati néni házikolbász receptje: bél helyett baconbe tölti

A 91 éves Együd Katika 76 éve fodrász, és nemcsak a szakmájában aktív még mindig, de süt-főz is minden nap. Nem is akármilyen finomságokat! A farsangi időben maga készíti a sütnivaló kolbászt a disznótoroshoz. Megkóstoltuk a házikolbászt és rögvest el is kértük a receptjét, amit a 91 éves asszony még a nagypapájától tanult.

Kati néni a nagypapájától tanulta a házikolbász receptjét: mini sültkolbászok (Fotó: Fodor Erika)

A nagypapa hentes volt. Megtanultam tőle, hogy minden kiló húshoz egy evőkanál só, egy evőkanál paprika és egy egész fej fokhagyma kell, megtisztítva, összenyomva

– mesélte Kati néni két frizura között. Hozzátette: nem bélbe, hanem baconbe tölti a házikolbászt, így a kérge finom ropogós és nem kell a kolbászhéjjal bajlódni. Se tartósítószer, sem semmilyen adalék nincs a házikolbászban, csak a belevalók.

Kati néni meg is kínált a házi készítésű mini sültkolbászból. Mesés! (Fotó: Fodor Erika)

A házikolbász hozzávalói

1kg darált hús

1 evőkanál só

1 evőkanál fűszerpaprika (ízlés szerint édes/csípős)

1 fej fokhagyma

Bacon szeletek

Elkészítése

Az összenyomott fokhagymával az egészet összegyúrom, kis minikolbászokat sodrok belőle, és bél helyett mindegyiket srégen becsavarva baconszeletbe töltöm

– mutatja Kati néni és elővesz a hűtőből, tűzhelyről kétnapi főfogást. Kati néni almával készíti a disznótoroshoz a lilakáposztát, de előtte megpirítja a cukrot, arra dobja a felvágott káposztát. Ezt is érdemes kipróbálni.