Kati néni isteni galuskája – 89 éves olvasónk hibátlan receptje videóval!

Kati néni nemcsak unokáit és dédunokáit, de a vendégeit is ellátja mindenféle finomsággal. Ki zserbót kap a frizura elkészülte után, ki csak egy gyorsan összedobott kavart meggyest, de a „bennfentesebbek” már a kacsamellét és a székelykáposztáját is kóstolhatták. Ezúttal a mesebeli grízgaluskáját kóstolhattuk. Naná, hogy elkértük a receptjét! Sőt, egy-két fogást videóra is vettünk.

Kati néni 74 éve fodrász, de a konyhában is mester! Fotó: Fodor Erika

„Én most már csak csirke far-hátból készítem a húslevest, ez a legolcsóbb, mégis fejedelmi az íze – nem véletlen hívjuk püspökfalatjának. A húst kiveszem a kutyusomnak, így ő is finomat eszik, és olcsóbb is, mint a kutyaeledel. A levébe jó sok zöldséget főzök bele, isteni íze lesz a far-háttól, és ugyancsak a húslében főzöm ki a grízgaluskát is, ami a lelke a levesnek” – meséli Kati néni, aki olyan aktív 89 évesen, hogy még szívesen tanítana is fiatalokat főzni.

Hozzávaló

1 L-es tojás

3 evőkanál grízgaluska

só

petrezselyem

Isteni ez a vajpuha grízgaluska! Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

A tojásfehérjét felverem, ebbe keverem bele a sárgájával kikavart grízt. mehet bele a só, petrezselyem, és legalább fél órát hagyom állni. Aztán a levesből kiveszek egy adagot, és abba kanállal beleadagolova főzöm ki a galuskát.

Ha kész, ebben a lében is hagyom, ebből tálalok, hogy ne száradjon ki a maradék. Na, milyen?

Mutatjuk, hogy készül, és milyen, amikor kész.