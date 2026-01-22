Ismét készül a Csocsesz kolbász: a felesége nem volt elragadtatva az ötlettől

Csocsesz és Angéla tavaly júliusban mondták ki a boldogító igent, azóta pedig még jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Ennek ellenére persze a mulatós sztárnak és kedvesének is kötnie kellett néhány kompromisszumot, mire összecsiszolódtak. Ennek ellenére úgy érzik, a boldogságuk minden nehéz pillanatot megért. Csocsesz most azt is elárulta, hogy a felesége, miként állt a vidékies szokásaihoz, és a méltán híres kolbászához, amik már régóta szerves részét képezik az életének.

Csocsesz esküvője óta már fél év telt el, de a sztárpár még most is úszik a boldogságban (Fotó: Knap Zoltán)

Csocsesz kolbásza már hatalmas népszerűségnek örvend, különösen a zenész barátai körében, ami minden évben egy disznóvágással és mulatozással egybekötve készül el.

„Most vannak a kolbász fesztiválok, böllér fesztiválok, amik közül elég sokra meghívnak fellépni hál' Istennek, aminek azért örülök különösen, mert ilyenkor én is disznót vágok. Ezt már 15 éve csináljuk, és mindig készül hurka, kolbász, meg ami csak szem szájnak ingere, és a kedves barátaim minden évben alig várják” – kezdte a zenész.

A legnagyobb népszerűsége talán a Csocsesz kolbásznak van, na meg a Csocsesz pálinkának, de annak nem most van itt az ideje. Én pedig mindig hatalmas örömmel készítem, mert ez tényleg egy különleges finomság, speciális fűszerezéssel, amit máshol nem igazán kóstolhatnak

– mesélte boldogan.

Csocsesz Angéla mellett teljesen kivirult, mindenben támogatják egymást, a konfliktusokat pedig humorral oldják meg (Fotó: Bors)

Csocsesz párja sok mindenben alkalmazkodik

Bár Angéla kezdetben nem volt elragadtatva ettől a szokástól, de mára nem csak megbékélt a különleges csemegével, hanem a készítéséből is kiveszi a részét. A mulatós énekes szerint rengeteget változtak mindketten az esküvő óta.

Neki ez a világ abszolút furcsa volt eleinte, sőt, akkor el is határolódott teljesen, de ez is alakult, és tavaly már ő sütötte a zsírszalonnát. Imádom benne, hogy ennyire rugalmas, és miután elmagyaráztam neki, hogy ez számomra mennyire csodálatos, akkor megértette, és azóta támogat. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk mindketten, amióta találkoztunk, persze én is engedtem, ha olyasmiről volt szó. Emellett ha valami feszültséget okozna, akkor humorral azt is meg tudjuk oldani, és ez egy nagyon fontos dolog

– árulta el őszintén Csocsesz szerelmével kapcsolatban.