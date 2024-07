Hoppá! Csocsesz szerelme komoly döntést hozott

2022 decemberében autóbalesetet szenvedett Angi. Csocsesz szerelme egy kisbusszal ütközött, véget nem érő forgás után az árokban kötött ki. Isteni szerencse volt, hogy túlélte, azonban a felépülése hosszú hónapokat vett igénybe.

Csocsesz szerelme fél év alatt tíz kilótól szabadult meg Fotó: Knap Zoltán

Csocsesz szerelme

A mulatós sztár párjának hosszú időre búcsút kellett intenie szenvedélyének, a sportnak, aminek meg is lett a következménye: tizenöt kiló szaladt föl rá, valamint 19 csavar és két titánlemez emlékeztette a történtekre.

„Hála Istennek felépültem, ma már csak a hegek maradtak vissza a balesetből.”

Két műtéten estem át, az egyik, amikor betették a fémlemezeket és a csavarokat a bal lábamba, majd azokat eltávolították.

„Nyolc hétig voltam fekvő gipszben, fél év után kezdhettem el mozogni. Pont azért jöttek fel rám a nem kívánt kilók” – mesélte lapunknak Angi, aki saját bevallása szerint hajlamos a hízásra, éppen ezért az ő esetében nem elég az egészséges étkezés, mozgással tudja kompenzálni súlya megtartását.

A mulatós sztár párja mindig új célokat tűz ki maga elé, szombaton például a Balatont fogja átúszni, immár harmadszor Fotó: Puskás Angi

Harmadszor indult a Balaton-átúszáson

Mindez azonban már a múlt. Ugyanis Csocsesz szerelmének mindig is szenvedélye volt a mozgás és a sport, még ha egy kis időre kényszerpihenőt is írt neki elő az élet. Sokáig versenyszerűen úszott, ebből adódóan imádja a vizet, éppen ezért jött néhány évvel ezelőtt az ötlet, hogy átússza a Balatont. Kétszer már sikerült, most is reméli, hogy nem fog ki rajta az 5,2 km-es táv július 20-án, most szombaton.

Bennem van a versengés az úszóversenyek által, szeretném megdönteni a saját rekordomat, úgyhogy nekem ez a felkészülés picit sem esik nehezemre.

„Első alkalommal 2 óra 3 perc, másodszor 2 óra 6 perc alatt sikerült megtennem a távot, most figyelembe véve az állapotomat, 2 óra 10 percre lövöm be. Nem izgulok, nagyon várom, és igyekszem minél jobban teljesíteni. Sajnos két év maradt ki az autóbalesetem miatt, most először pedig az öcsémmel vágok neki a kalandnak” – mesélte érdeklődésünkre Angi, aki kitartásának köszönhetően bizony nem kevés kilót adott le az elmúlt hónapokban.

Anginak a túrázás is nagy szerelem Fotó: Puskás Angi

Hetente négyszer edz, és tíz kilótól szabadult meg

Heti négyszer edzem, és már mínusz tíz kilónál tartok fél év alatt.

„Persze nagyon messze van még a cél, de a sport mindig is az életem része volt. Mivel irodában dolgozom, és nem mozgom sokat napközben, pluszban jól is esik, ha munka után edzhetek. Azokat a napokat szoktam még kihasználni, amikor Csocsesz fellépésen van, vagy amikor épp a koncerteket próbálja kipihenni. Próbálom úgy időzíteni, hogy ne a közös időnkből menjen el” – mesélte Angi, akinek egyetlen bánata van, szerelme nem tudja elkísérni a Balaton-átúszásra.

Sajnos Csocsesz nem tud ott lenni, mert bulija lesz szombaton.

"„agyon örültem volna, ha a célban ő vár, de a munka az első. De tudom, mert mindig elmondja, mennyire büszke rám” – fűzte hozzá mosolyogva, majd azt is elmondta, hogy már a következő célt is kitűzte maga elé.