Csocsesz idén sem unatkozik, rengeteg fellépésen szórakoztatja a közönséget. Emiatt viszont nincs arra lehetősége, hogy hosszabb nyaralást tervezzen, csupán néhány napra tud elszökni a kedvesével, Angival. Legutóbb egy hirtelen ötlettől vezérelve Horvátországba mentek, ahonnan élményekkel gazdagodva tértek haza.

Volt egy kis villámnyaralás, vasárnap reggel indultunk Vodice-be és szerdáig maradtunk. Gyönyörű volt, fantasztikus kajákat ettünk, megnéztük a vízesést, elmentünk hajókázni és ugye a legfontosabb, hogy együtt szereztük ezeket az élményeket

– kezdte lapunknak az énekes.

A tenger viszont olyan hideg volt, hogy senki nem tudott fürdeni. Térdig bemegy az ember és utána nem kívánkozik tovább. Kivéve a kisasszonyt, aki nem szórakozik és belesétál

– utalt viccesen Angira, aki számára a hideg víz sem lehetett akadály.

18-legfeljebb 20 fokos, de én úgy gondoltam, ha már ott vagyok, nem hagyhatom ki, úgyhogy én hősiesen bementem. Egyébként Balaton átúszásra készülök, eddig háromszor voltam, de az idei sajnos kimaradt

– mondta Angi és hozzátette, a következőn már biztosan indul. A fittsége kétség kívül megvan hozzá, az utóbbi időben szép sikereket ért el a fogyásban, eddig 12 kilótól szabadult meg és az utóbbi időben dupla edzésre jár.

Angi tavaly határozta el, hogy megszabadul a felesleges kilóktól

Fotó: Bors

Csocsesz aggódik a kedveséért

Az énekes nagyon büszke a szerelmére a kitartása és az elképesztő elszántsága miatt, igaz aggódik amiatt, hogy túlzásba viszi.

„Angi folyamatosan edz, egy picit mérges is voltam rá valamelyik nap, mert délelőtt elment egy fitnesz edzésre, majd egy aerobik- és boksz-órára. Összesen hármat nyomott le aznap, ami szerintem egy kicsit sok, de nagyon elhatározta magát, hogy mindenféleképpen formába lendíti magát. Az étkezésre is odafigyel, én is olyan ételeket készítek, amik megfelelnek a személyi edző utasításainak. Nagyon szeretem benne, hogy ennyire kemény, holott neki kétszer annyi erőfeszítésbe kerül fogyni, mert hedonista, pillanatok alatt el tudom csábítani egy fagyira, csak nem vagyok ilyen kis genyó, mert látom, hogy mennyi munka van az eddigi eredményeiben” – mondta büszkén az énekes.

Elhagyják Magyarországot?

Anginak az étkezéseket illetően könnyű dolga volt a tengerparton, mivel imádja a mediterrán fogásokat, ahogy mondja, csak halat, kagylót és polipot evett. Minden szempontból a tenger szerelmese, ezért adódik a kérdés: sosem merült fel benne, hogy életvitelszerűen ott éljen?

Én el tudom képzelni, mert nekem ott elszáll minden gondom. Két évvel ezelőtt 10 napot töltöttem Szardínián úgy, hogy az első héten egyedül voltam, csak később csatlakozott hozzám a barátnőm. Akkor nagyon komolyan elgondolkoztam rajta, hogy kint maradok. Akár most is kiköltöznék, rajtam nem múlna, de Csocsesz biztosan nem hagyná itt Magyarországot.

Az énekes elmondta, hogy évekkel ezelőtt a Sváb Parti Zenekar tagjaként lehetőséget kapott arra, hogy Németországba költözzön, ám ő nemet mondott.

Minden adott volt, de én már akkor azt éreztem, hogy képtelen lennék hosszú távon egy másik országban maradni, mert nagyon erős honvágyam volt. Itthon nagyon kedvesek az emberek, persze néha jó, hogy nem ismernek fel, de én alkalmatlan vagyok arra, hogy külföldön éljek. Tudom, hogy Angi mást mond, mert ő tényleg bolondul a tengerért, viszont a családjával nagyon szoros kapcsolatot ápol, szerintem ő sem bírná kint sokáig

– magyarázta Csocsesz, a rajongói pedig ezt olvasva minden bizonnyal fellélegeznek, az előadó kis hazánkban hatalmas szeretnek örvend, pontosabban Magyarországon és a határokon túl is.

Jódli nagykövet lesz

Ahogyan azt az énekestől megtudhattuk, Dél-Koreában szép számmal vannak, akik izgatottan várják, hogy mikor csendülnek fel újabb, általa énekelt jódli dallamok.

Hónapokkal ezelőtt megkerestek és azóta is kapok üzeneteket ettől a csoporttól. Arra kértek, csináljak anyagot és küldjem el nekik. Van jódli világnap, amit ők szerveznek és mindenféleképpen engem szeretnének meghívni, mint a magyarországi jódli képviselőjét. Ez hatalmas megtiszteltetés, csak egyelőre a fellépések és a tévéfelvételek mellett még nem volt időm ezzel foglalkozni. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a minőségre, mivel a világon mindenhol látni fogják...

– árulta el Csocsesz és hozzátette, bár ez egy mondhatni perifériára került műfaj, minden fellépésén kérnek tőle egy-egy jódli dalt.