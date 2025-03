Közelgő esküvőjéről fedett fel titkokat a Metropolnak Csocsesz

A zenekarom, a zenésztársaim fognak fellépni az én esküvőmön. A lányom esküvőjén is ők voltak, mindent el tudnak játszani az ég egy adta világon. Nagyon jó zenészek. Hát a tanítványaim, mondhatjuk ezt nyugodtan. Minden olyan nótát ismernek, amelyek mostanában divatosak, de az örökzöldekkel is képben vannak. Nem akartam ilyen-olyan fellépőgárdát, ennek szólni, annak szólni, hogy énekeljenek a lagzimon. Jöjjenek el és mulassanak velünk, a vendégeinkként. Egy a lényeg, hogy majd mindenki jól érezze magát. Úgyis fogok én is énekelni, ha bárkinek kedve lenne csatlakozni, jut számára mikrofon. Eleve, rokonok és jó barátok lesznek ott velük, ők pedig valahol el is várják, hogy énekeljek én is. Nekem ez nem teher, úgy gondolom, hogy az esküvőnk egy jó házibuli lesz