Hogyan tudnék élni nélküled: Földöntúli show-val robbant a színdarab
Kétségtelen, hogy a tavalyi év egyik legnagyobb dobása volt a Demjén Ferenc slágerei köré épülő romantikus film, amelyet egész évben töretlen sikerrel játszottak a mozik. A Hogyan tudnék élni nélküled? színházi előadására már nagyon vártak a nézők, amelynek premierje éppen Valentin-napra esett és elementáris erővel robbantotta fel színpadot.
Tagadhatatlan, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? töretlen sikernek örvend a mozipremier óta, 2025-ben gyakorlatilag egész évben fullon pörögtek a mozik és kertmozik; volt olyan rajongó, aki százszor is megnézte a filmet. A hazai jegyeladások alapján hivatalosan is a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje lett, ami átlépte az egymilliós mozilátogatói számot: ez olyan siker, amire már nagyon régen nem volt példa.
A Hogyan tudnék élni nélküled sikere nem állt meg a mozitermeknél
Idén január elsején a Tv2 is műsorára tűzte a nagysikerű produkciót, ami közel másfél millió tévénézőt ültetett a képernyők elé, ez pedig bizonyítja, hogy a film nem csak a moziban, hanem otthoni környezetben is képes volt hatalmas tömegeket megszólítani. A film a környező országokban – például Szlovákiában, Szerbiában, Romániában és Ukrajnában – is jelentős nézőszámot ért el, a vetítéseket a határon túli magyar közösségek körében is kiemelt érdeklődés övezte. Mindemellett a produkció zenei elemei is önálló sikerré váltak: a film eredeti zenéje hosszasan szerepelt a magyar slágerlisták élén, és új generációs kedvencekké váltak azok a dalok, amelyekre az alkotás épül.
S hogy miért zárta a közönség ennyire a szívébe az alkotást? Egyértelmű válasz erre természetesen nincsen, az azonban biztos, hogy generációkon átívelő sikert aratott, csak úgy, mint egyébként Demjén Ferenc dalai is. A nézői rajongás aztán odáig fajult, hogy nem csak színházi változat készült belőle, de a filmbéli fikciós Kuplung zenekar koncertjére hamarosan elfogy az összes jegy.
Új műfajt teremt a Hogyan tudnék élni nélküled?
A romantikus Balaton-parti sztori nemcsak azért imádnivaló, mert mindenki játszi könnyedséggel tud belehelyezkedni a szabadság és szerelem átszőtte nyári életérzésbe, hanem azért, mert a benne elhangzó slágereket kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt kívülről fújják. Február 14-én az Erkel Színház bemutatójáról katarzis élménnyel távozhattak a nézők, a közösségi platformokat ellepték a nézők által készített felvételek. Megkapták azt, amire vártak és ezt még sikerült felülmúlni is.
Marics Peti ismét bebizonyította, hogy ha színpadról van szó, nem ismer lehetetlent, Ember Márk és Törőcsik Franciska akrobatikus mutatványokkal spékelték meg a darabot, de Csobot Adél is hibátlan előadással emelte az előadás fényét. Hogy mindemellett a táncosok produkciója is szenzációs volt, már csak hab a tortán, mint ahogyan az is, hogy gyakorlatilag egy interaktív produkció született a darabból, amely alapján biztosak lehetünk benne, hogy a színházi adaptációt is sokan, sokszor fogják majd még megnézni. A Hogyan tudnék élni nélküled? tehát nem egy egyszerű mozi volt – kulturális jelenséggé nőtte ki magát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre