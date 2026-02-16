Hogyan tudnék élni nélküled: Földöntúli show-val robbant a színdarab

Tagadhatatlan, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? töretlen sikernek örvend a mozipremier óta, 2025-ben gyakorlatilag egész évben fullon pörögtek a mozik és kertmozik; volt olyan rajongó, aki százszor is megnézte a filmet. A hazai jegyeladások alapján hivatalosan is a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje lett, ami átlépte az egymilliós mozilátogatói számot: ez olyan siker, amire már nagyon régen nem volt példa.

Hogyan tudnék élni nélküled: A filmbéli Kuplung zenekar is megszólaltatja a Demjén slágereket, novemberben már saját koncerttel debütálnak (Fotó: Szabolcs László)

A Hogyan tudnék élni nélküled sikere nem állt meg a mozitermeknél

Idén január elsején a Tv2 is műsorára tűzte a nagysikerű produkciót, ami közel másfél millió tévénézőt ültetett a képernyők elé, ez pedig bizonyítja, hogy a film nem csak a moziban, hanem otthoni környezetben is képes volt hatalmas tömegeket megszólítani. A film a környező országokban – például Szlovákiában, Szerbiában, Romániában és Ukrajnában – is jelentős nézőszámot ért el, a vetítéseket a határon túli magyar közösségek körében is kiemelt érdeklődés övezte. Mindemellett a produkció zenei elemei is önálló sikerré váltak: a film eredeti zenéje hosszasan szerepelt a magyar slágerlisták élén, és új generációs kedvencekké váltak azok a dalok, amelyekre az alkotás épül.

S hogy miért zárta a közönség ennyire a szívébe az alkotást? Egyértelmű válasz erre természetesen nincsen, az azonban biztos, hogy generációkon átívelő sikert aratott, csak úgy, mint egyébként Demjén Ferenc dalai is. A nézői rajongás aztán odáig fajult, hogy nem csak színházi változat készült belőle, de a filmbéli fikciós Kuplung zenekar koncertjére hamarosan elfogy az összes jegy.

Új műfajt teremt a Hogyan tudnék élni nélküled?

A romantikus Balaton-parti sztori nemcsak azért imádnivaló, mert mindenki játszi könnyedséggel tud belehelyezkedni a szabadság és szerelem átszőtte nyári életérzésbe, hanem azért, mert a benne elhangzó slágereket kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt kívülről fújják. Február 14-én az Erkel Színház bemutatójáról katarzis élménnyel távozhattak a nézők, a közösségi platformokat ellepték a nézők által készített felvételek. Megkapták azt, amire vártak és ezt még sikerült felülmúlni is.