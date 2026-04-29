RETRO RÁDIÓ

Kőkemény, amit harmadik párbajáról mondott az Exatlon Bajnoka

A pirosak három hét után hétfőn újra beköltözhettek a Bázis luxus oldalára, az első végjátékon azonban súlyos vereséget szenvedtek. Az Exatlon Bajnokok biztos párbajozója Halász Jázmin, aki saját bevallása szerint simán bent marad a versenyben...

Szerző: D.G.
Létrehozva: 2026.04.29. 18:15
Exatlon Hungary Bajnokok párbaj

Ma eldől, tovább fogy-e a Bajnokok csapata. Miután az Exatlon Hungary 2026 újabb végjátékát elbukták a pirosak, a legrosszabb statisztikával rendelkező Halász Jázmin már biztos párbajozó. A karatés már rutinos párbajozónak számít, ami szerinte előnyt jelent még akkor is, ha nincs medálja, ami egy életet jelentene számára.

Halász Jázminnak fekszenek az Exatlon ügyességi feladatai.
Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői közül Halász Jázmin a pirosak csapatát erősíti (Fotó: TV2)

Exatlon: Halász Jázmin már rutinos párbajozó

Hatalmas ma a tét a sport-reality hetedik hetében, nagyon nem mindegy, hogyan teljesítenek a csapatok. Bár az Exatlon Bajnokának, Halász Jázminnak már biztosan párbajoznia kell, de ha ma is veszítenek, akkor már biztos, hogy újabb piros versenyzőnek ér véget a verseny. Az pedig nagyon fájó lenne, miután múlt héten először Vadkerti Adélt, majd Bacskai Balázst is elveszítették, aki hazatérésével alaposan átverte feleségét.

„A mai napnak nem így mentem neki, a két medál helyett egy futamot sem tudtam nyerni, úgyhogy ezen már csak nevetni tudok” – mondta Halász Jázmin az adás végén, akit a rajongók összeboronáltak Valkusz Mátéval. „Készülök fejben, én fogok visszajönni a párbajról, ez biztos! Már tudom, hogy fog alakulni, remélem lesz esély arra, hogy egy kék lány is párbajozzon, mert holnap megtoljuk nagyon!”

- tette hozzá a versenyző. Az, hogy melyik Bajnok lány lesz a karatéka ellenfele, az a ma estétől függ. Kérdés, hogy a paraatlétának, vagy a fitneszversenyzőnek a statisztikája lesz jobb?

Nehéz érzésekkel vágtam neki ennek a hétnek, mert az előző számomra nem sikerült túl jól, hogy a két hirtelen halált is elbuktam, ami beleszámított a statisztikámba. Úgyhogy fejben készültem arra, hogyha az én eredményeim a legrosszabbak, akkor ezen a héten betárazzak, két medállal rendelkezem. Úgy vagyok vele, hogy bárminek is kell jönnie, készen állok. Szerintem mostanra elértem a legjobb formámat, gőzerővel megyünk tovább, de azt gondolom, hogy a mi piros lányaink ki tudnak ejteni egy kék versenyzőt! Szerintem én akkor tudok fejbe erős maradni, amikor mások már nem, azt gondolom ezt a medáljátékokon is bizonyítottam már. Olyan mentális állapotba raktam magam, amit senki nem tudott megtörni! Azt gondolom, hogy ezt a sportágamból hozom magammal!

- mondta ki Ekler Luca, aki az Exatlon 2026 első két hetében nem is talált legyőzőre.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
