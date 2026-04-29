Kőkemény, amit harmadik párbajáról mondott az Exatlon Bajnoka

Ma eldől, tovább fogy-e a Bajnokok csapata. Miután az Exatlon Hungary 2026 újabb végjátékát elbukták a pirosak, a legrosszabb statisztikával rendelkező Halász Jázmin már biztos párbajozó. A karatés már rutinos párbajozónak számít, ami szerinte előnyt jelent még akkor is, ha nincs medálja, ami egy életet jelentene számára.

Az Exatlon Hungary 2026 versenyzői közül Halász Jázmin a pirosak csapatát erősíti (Fotó: TV2)

Exatlon: Halász Jázmin már rutinos párbajozó

Hatalmas ma a tét a sport-reality hetedik hetében, nagyon nem mindegy, hogyan teljesítenek a csapatok. Bár az Exatlon Bajnokának, Halász Jázminnak már biztosan párbajoznia kell, de ha ma is veszítenek, akkor már biztos, hogy újabb piros versenyzőnek ér véget a verseny. Az pedig nagyon fájó lenne, miután múlt héten először Vadkerti Adélt, majd Bacskai Balázst is elveszítették, aki hazatérésével alaposan átverte feleségét.

„A mai napnak nem így mentem neki, a két medál helyett egy futamot sem tudtam nyerni, úgyhogy ezen már csak nevetni tudok” – mondta Halász Jázmin az adás végén, akit a rajongók összeboronáltak Valkusz Mátéval. „Készülök fejben, én fogok visszajönni a párbajról, ez biztos! Már tudom, hogy fog alakulni, remélem lesz esély arra, hogy egy kék lány is párbajozzon, mert holnap megtoljuk nagyon!”

- tette hozzá a versenyző. Az, hogy melyik Bajnok lány lesz a karatéka ellenfele, az a ma estétől függ. Kérdés, hogy a paraatlétának, vagy a fitneszversenyzőnek a statisztikája lesz jobb?

Nehéz érzésekkel vágtam neki ennek a hétnek, mert az előző számomra nem sikerült túl jól, hogy a két hirtelen halált is elbuktam, ami beleszámított a statisztikámba. Úgyhogy fejben készültem arra, hogyha az én eredményeim a legrosszabbak, akkor ezen a héten betárazzak, két medállal rendelkezem. Úgy vagyok vele, hogy bárminek is kell jönnie, készen állok. Szerintem mostanra elértem a legjobb formámat, gőzerővel megyünk tovább, de azt gondolom, hogy a mi piros lányaink ki tudnak ejteni egy kék versenyzőt! Szerintem én akkor tudok fejbe erős maradni, amikor mások már nem, azt gondolom ezt a medáljátékokon is bizonyítottam már. Olyan mentális állapotba raktam magam, amit senki nem tudott megtörni! Azt gondolom, hogy ezt a sportágamból hozom magammal!

- mondta ki Ekler Luca, aki az Exatlon 2026 első két hetében nem is talált legyőzőre.