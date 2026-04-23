Vadkerti Adél megszólalt az Exatlonból való kiesése után: „Tuti, rohadt idegesítő leszek!”

Az Exatlon Hungary Bajnok csapatának egyik szeme sírt, míg a másik nevetett, mivel a csapatjátékot sikerült megnyerniük, de elvesztették egyik versenyzőjüket. Vadkerti Adél Halász Jázminnal szemben maradt alul a tegnapi napon, amivel eldőlt, hogy ő búcsúzik az Exatlon 2026-os évadjából. A profi golfozó megtörten nyilatkozott, miután sérülése ellenére, nagyszerűen helyt állt a párbajban.

Vadkerti Adél második párbaját futotta, mivel korábban Jakabos Zsuzsannával is neki kellett megküzdenie az Exatlon első hetén

Így értékelt Vadkerti Adél, miután búcsúzott az Exatlonból

Hazamegyek és biztos, hogy végignézem az egészet. Szerintem a szüleimnek, meg tesóimnak is végigmutogatom, hogy itt fogok éppen elesni, ott megy ki a vállam. Tuti rohadt idegesítő leszek majd, de nézni fogom majd az egészet

– mesélte Adél.

Bár búcsúzott, így is rengeteg élményt gyűjtött a golfozó az Exatlonban, a balhék ellenére. Már ötödik hete tart a műsor, így több mint egy hónapot tudott Dominikán tölteni Vadkerti Adél. „Annak örülök, hogy az összes pályát nagyjából megismertük, úgyhogy nincs bennem hiányérzet, hogy valahol nem futottam vagy nem tapasztaltam meg valamit” – árulta el a Bajnok csapat versenyzője.

A Bajnokok tovább fogyatkoztak Vadkerti Adél kiesésével, ami nagyon megnehezíti sorsukat a továbbiakban

Vadkerti Adél elégedett a teljesítményével

Nagyon élveztem az ügyességi feladatokat. Elég sokban úgy gondolom, hogy egész jó voltam. Nagyon mentális az a része, ahogy hallod, hogy kiabálnak, van időd vagy nincs időd. Szóval ez mind annyira érdekes, mivel nekem sose volt ilyen tapasztalatom. A golfpályán van időm gondolkozni, kitalálni mit szeretnék, itt dobok egyet és már dobni kell egyből a következőt

– értékelte az ügyességi feladatokat a golfozó.

Adélnak kijárt a sikeres pillanatokból, mivel olyan hét is volt, ahol ő volt a legsikeresebb a Bajnok lányok közül. Így nehéz választani, hogy mi volt a kedvenc pillanata az eddigi Exatlonból, de neki mégis sikerült. „A saras pályát nagyon élveztem, mivel ott sikerült 3:0-t hoznom és a győztes pontot is behúztam. Nagyon rég voltam ilyen koszos és nagyon jól éreztem magam azon a pályán” – árulta el Gelencsér Timinek Vadkerti Adél.