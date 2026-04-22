Exatlon: Óriási balhé robbant ki a Bajnokoknál – „Szerintem Adél jobb, ha meg sem szólal”

A Kihívók a hétfői bázis játék után az első végjátékot is megnyerték, így ma a Bajnok lányok nem kerülik el a párbajt. A leggyengébb statisztikájú piros lány, Vadkerti Adél, így neki ma meg kell küzdenie, hogy bent maradjon az Exatlonban. Közte és a Bajnok fiúk között már a múlt héten is több vita is volt, ami kedden hatalmas balhéba torkollt.

Az Exatlon Bajnokok csapatából eltűnt a múlt heti jókedv (Fotó: TV2)

Exatlon Valkusz Máté nem kertelt Vadkerti Adélról

Minden versenyző ledöbbent, amikor a keddi adásban Palik László bejelentette: ettől a héttől dupla párbajokkal megy a műsor. Miután az Exatlon 2026 eheti első végjátékában veszítettek a Bajnokok, a legrosszabb statisztikájú játékos, Vadkerti Adél már biztosan párbajozik. A golfozó Karvalics Eszterrel és Ekler Lucával arról beszélt, hogy a fiúk nem hoztak pontot, ezért kerültek megint ebbe a rossz helyzetbe. A konyhai beszélgetéskor, ahol mindenki ott van, Adél fel is hozza a témát.

Szerintem tök jól indultunk neki a mai napnak, volt energia, mindenkiben benne volt a küzdés, meg a győzni akarás, de szerintem a technikai dolgokon kellene változtatni, a dobáson konkrétan, többet kellene gyakorolni, mert a kék csapat folyamatosan fejlődik

– jelentette ki a golfozó bajnok, aki a múlt héten nagyon kiosztotta Valkusz Mátét. A teniszező – aki Halász Jázminnal került egyre komolyabb kapcsolatba – ki is akad, mert szerinte pont Adélnak csendben kellett volna maradnia.

„Szerintem Adél jobb, ha meg sem szólal. Pont ő az egyedüli, aki a mai napon nem tehetne senki másnak a technikájára, dobására megjegyzést, főleg nem negatívat.”

– jelentette ki a gyakran önmagát hibáztató Exatlon Máté, akit viszont Ekler Luca is leszólt.