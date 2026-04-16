Összeomlott az Exatlon Bajnoka: Valkusz Máté magát hibáztatja a vereségért

Úgy látszik, a Bajnokoknál már trend, hogy elveszítik a végjáték első felvonását, a Kihívók most is behúzták. Így a legrosszabb statisztikájú Bacskai Balázs már biztosan párbajozik, már csak az a kérdés, lesz-e vegyes párbaj, mert akkor marad rá esély, hogy a pirosak ne veszítsenek újabb embert az Exatlonban.

Az Exatlon Bajnokok csapatában eddig Valkusz Máté volt az egyik legbiztosabb pont

Exatlon: Valkusz Máté nagyon haragszik magára

A népszerű sport-reality bőven tartogatott nem várt fordulatokat és meglepetéseket az elmúlt évadok alatt, de az idei szériának nem csak a műsor hazai, hanem nemzetközi történetére is sikerült rácáfolnia. Ugyanis olyan dolog történt, amit az Exatlon létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén.

Bár a nem várt momentum egy kis időre kizökkentette az érintetteket a napi rutinból, a verseny ettől függetlenül nem állt meg. A mai nap tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy Bacskai Balázs kivel párbajozik holnap. Ami miatt a korábban térdsérüléssel bajlódó Valkusz Máté önmagát hibáztatja, mivel nem tudta pontokkal segíteni csapatát.

„A MadMax pályán voltunk, az egyik kedvenc pályám, brutálisan jól néz ki, gyorsan is tudtam haladni” – mondta lapunknak a az Exatlon Hungary 2026 teniszezője, aki a műsor előtt újra összejött volt barátnőjével.