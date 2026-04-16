Összeomlott az Exatlon Bajnoka: Valkusz Máté magát hibáztatja a vereségért
Második végjátékkal folytatódik ma este a TV2 sikerműsora. Mivel az Exatlon Bajnokai az elsőt elvesztették, közülük került ki a biztos párbajozó, ami miatt Valkusz Máté kiborult, önmagát hibáztatja.
Úgy látszik, a Bajnokoknál már trend, hogy elveszítik a végjáték első felvonását, a Kihívók most is behúzták. Így a legrosszabb statisztikájú Bacskai Balázs már biztosan párbajozik, már csak az a kérdés, lesz-e vegyes párbaj, mert akkor marad rá esély, hogy a pirosak ne veszítsenek újabb embert az Exatlonban.
Exatlon: Valkusz Máté nagyon haragszik magára
A népszerű sport-reality bőven tartogatott nem várt fordulatokat és meglepetéseket az elmúlt évadok alatt, de az idei szériának nem csak a műsor hazai, hanem nemzetközi történetére is sikerült rácáfolnia. Ugyanis olyan dolog történt, amit az Exatlon létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén.
Bár a nem várt momentum egy kis időre kizökkentette az érintetteket a napi rutinból, a verseny ettől függetlenül nem állt meg. A mai nap tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy Bacskai Balázs kivel párbajozik holnap. Ami miatt a korábban térdsérüléssel bajlódó Valkusz Máté önmagát hibáztatja, mivel nem tudta pontokkal segíteni csapatát.
„A MadMax pályán voltunk, az egyik kedvenc pályám, brutálisan jól néz ki, gyorsan is tudtam haladni” – mondta lapunknak a az Exatlon Hungary 2026 teniszezője, aki a műsor előtt újra összejött volt barátnőjével.
Nagyon örültem, nagyon jó akadályok voltak, lehetett mászni, kúszni, volt tűz, víz, minden. Kicsit szomorú voltam, mert nekem ez a háromszög homokzsák egy kicsit mumus. Fura megfogni-eldobni valamiért. Pontos dobónak tartom magam, de ezek a zsákok mentek össze-vissza, és ilyenkor az egóm beszél mindig a futam után, hogy hogyan lehettem ennyire béna. Most már igazából egy-egy ponton nagyon sok múlik, főleg a fiúknál, hogyha mi tudunk több pontot hozni, akkor sokkal nagyobb a sansz arra, hogy nyer a csapat. Úgyhogy magamat hibáztattam. Nyilván, mert én mindig tudom, hogy mennyi van bennem, és most azt éreztem, hogy sok maradt az ügyességi részben nekem aznap. Nehéz ilyenkor túllendülni, de nincs nagyon sok időnk búslakodni, mert tényleg minden nap egy új verseny, új tét és mindig előre kell figyelni. A végjáték második napját nagyon fontos lenne megnyerni, hogy kék is párbajozzon.
