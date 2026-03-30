Exatlon Hungary: Valkusz Máté újra összejött a volt barátnőjével

Világszinten a 200. hely körül jegyezték a teniszezőt, Grand Slam-versenyeken is szerepelt, jó edzőkkel dolgozott, utazott a világban. Sérülések miatt azonban visszacsúszott az ATP ranglistáján, ezért mélypontra került. Valkusz Mátét a lehető legjobbkor kereste meg a TV2, hogy részt vegyen az Exatlon Hungary legújabb évadában.

Az Exatlon Hungary sztárja már most hatalmas népszerűségre tett szert (Fotó: Árvai Károly/hot! magazin/Nemzeti sport)

Az Exatlon Hungary versenyzője mindent újrakezd

„Megnéztem, hogy milyen versenyek vannak a közeljövőben, és úgy gondoltam, hogy alkalmas az idő egy megújulásra, ami után újult erővel vágok majd neki a tenisznek.”

Korábban a porckorongom begyulladt, szakadásom és becsípődésem is volt, ez kiégéshez vezetett.

„Feküdnöm kellett, de a gyógytorna és az erősítés után most úgy érzem, jó passzban vagyok.”

Előfordult Mátéval, hogy jóval gyengébb játékostól kapott ki egy teniszversenyen – ez elgondolkodtatta. Nem volt egy teljes év, amit sérülés nélkül versenyzett volna végig. Noha a teniszben mindenki magáért küzd, csapatembernek tartja magát.

„Minden szituációban higgadt maradok. Fejben erős voltam teniszben.”

Minden extrém helyzetet jól kezelek, nem vagyok elkényeztetett gyerek.

„Vidéken, tanyán, egy fakunyhóban éppen olyan jól érzem magam, mint egy szállodában. Ha nem olyan jó a szállás, az nem zavar; a lényeg, hogy jó a csapat. Az Exatlon Hungaryben élsportolókkal, óriási formákkal lakom együtt.”

Valkusz Máté testvére, Valkusz Milán is mindenki számára ismerős (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin/Szabolcs László)

A teniszező senkit nem szokott szándékosan bántani, de van egy-két szituáció, amikor szerinte bele kell állni egy vitába. Egyáltalán nem sértődős: két fiútestvérrel nőtt fel, gyakran cikizték egymást, de ezen csak nevettek, nem bántódtak meg. Pop­sztár­ként befutott bátyja, Valkusz Mi­lán örült, amikor kiderült, hogy Máté exat­lo­nis­ta lesz.

„Azt mondta, hogy ha valamit el kell vállalni, akkor az ez a műsor legyen, mert az egész életem a sportról szól, és a teniszt is népszerűsítem” – árulta el a Bajnokok csapatának versenyzője.

Nehéz volt kiutazni, mert a barátnőmmel négy évet voltunk együtt, majd jött nyolc hónap szünet, most pedig újra összehozott minket a sors.

„Pont nem olyan fázisban van a kapcsolatunk, hogy hónapokat külön töltsünk...”