Exatlon Hungary: Valkusz Máté újra összejött a volt barátnőjével
Valkusz Máté egyik legnagyobb erénye, hogy mindig higgadt tud maradni. A nemzetközi versenyeken is sikeres, kétszeres magyar bajnok teniszező elmondta: az Exatlon Hungary segít neki abban, hogy újra beinduljon a sportkarrierje.
Világszinten a 200. hely körül jegyezték a teniszezőt, Grand Slam-versenyeken is szerepelt, jó edzőkkel dolgozott, utazott a világban. Sérülések miatt azonban visszacsúszott az ATP ranglistáján, ezért mélypontra került. Valkusz Mátét a lehető legjobbkor kereste meg a TV2, hogy részt vegyen az Exatlon Hungary legújabb évadában.
Az Exatlon Hungary versenyzője mindent újrakezd
„Megnéztem, hogy milyen versenyek vannak a közeljövőben, és úgy gondoltam, hogy alkalmas az idő egy megújulásra, ami után újult erővel vágok majd neki a tenisznek.”
Korábban a porckorongom begyulladt, szakadásom és becsípődésem is volt, ez kiégéshez vezetett.
„Feküdnöm kellett, de a gyógytorna és az erősítés után most úgy érzem, jó passzban vagyok.”
Előfordult Mátéval, hogy jóval gyengébb játékostól kapott ki egy teniszversenyen – ez elgondolkodtatta. Nem volt egy teljes év, amit sérülés nélkül versenyzett volna végig. Noha a teniszben mindenki magáért küzd, csapatembernek tartja magát.
„Minden szituációban higgadt maradok. Fejben erős voltam teniszben.”
Minden extrém helyzetet jól kezelek, nem vagyok elkényeztetett gyerek.
„Vidéken, tanyán, egy fakunyhóban éppen olyan jól érzem magam, mint egy szállodában. Ha nem olyan jó a szállás, az nem zavar; a lényeg, hogy jó a csapat. Az Exatlon Hungaryben élsportolókkal, óriási formákkal lakom együtt.”
A teniszező senkit nem szokott szándékosan bántani, de van egy-két szituáció, amikor szerinte bele kell állni egy vitába. Egyáltalán nem sértődős: két fiútestvérrel nőtt fel, gyakran cikizték egymást, de ezen csak nevettek, nem bántódtak meg. Popsztárként befutott bátyja, Valkusz Milán örült, amikor kiderült, hogy Máté exatlonista lesz.
„Azt mondta, hogy ha valamit el kell vállalni, akkor az ez a műsor legyen, mert az egész életem a sportról szól, és a teniszt is népszerűsítem” – árulta el a Bajnokok csapatának versenyzője.
Nehéz volt kiutazni, mert a barátnőmmel négy évet voltunk együtt, majd jött nyolc hónap szünet, most pedig újra összehozott minket a sors.
„Pont nem olyan fázisban van a kapcsolatunk, hogy hónapokat külön töltsünk...”
Ismert tesó
Máté bátyja, Valkusz Milán kétszeres Fonogram-díjas magyar énekes, rapper, a ValMar duó tagja.
