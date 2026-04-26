Kvíz: Így hívták régen Budapest legfőbb tereit! Te tudtad?

Ahogy az utcáink, épületeink, úgy a köztereink is a nevükben hordozzák a történelmet. Aki pedig tudja, hogy a Széll Kálmán tér vagy a Kálvin tér hányféle nevet kapott, azt is tudhatja, hogy a magyar történelem igencsak változékony. Lássuk, mennyire ismered a terek régi neveit!

Miért változhat meg egy tér neve?

Magyarország történelme során rezsimváltások, ideológiai hullámok érték Budapestet is. Például a Szabadság téren egy beton obeliszk emlékeztet a Budapest ostromában elesett szovjet katonákra. De egykoron a Nyugati tér a Marx tér nevet viselte. De a Habsburg-ház uralma is nyomot hagyott a közterek elnevezésében. Az egyik legnagyobb közlekedési csomópontnak számító Kálvin tért korábban, pontosabban a 18. századtól hívták úgy is, mint Ketschkemeterplatz (Kecskeméti tér), illetve Heu- und Borstenviehhändler Platz (Széna- és sertéskereskedők tere), a 19. századtól Heumarkt (Széna piac), 1866-tól pedig Heuplatz (Széna tér). A Széna tér nevet viseli napjainkban a Széll Kálmán tér mellett található kisebb terület, ahol egy park is található.

Nem lehet könnyű dolga egy városvezetésnek, ha az emlékezetpolitikát más irányba viszik és átneveznek bizonyos közterületeket. Kérdéses az is, hogy a magyar identitást vagy inkább a terület történelmi jelentőségét helyezzék előtérbe, amikor átkeresztelnek egy teret. A régi terek egyébként sok esetben nem történelmi jelentőségük, hanem sokkal inkább funkciójuk alapján kapták a nevüket. Így azt a teret, ahol halat árultak, Hal térnek nevezték.

Akadnak olyan terek is, amelyek a névadásuk során váltak térré, mert korábban csupán egy vásárként vagy több utca csomópontjaként hivatkoztak rájuk, nem tekintették őket külön köztérnek.

Lássuk, mennyire ismered a budapesti terek régi neveit!