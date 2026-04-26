Kvíz: Így hívták régen Budapest legfőbb tereit! Te tudtad?
Bizony nem csak a Széll Kálmán tér nevét változtatták meg többször is. Ha elsétálsz valamelyik téren, a történelemben elveszve rájöhetsz, hogy a gyakori névváltásnak oka van. Mennyire ismered a budapesti közterek régi neveit?
Ahogy az utcáink, épületeink, úgy a köztereink is a nevükben hordozzák a történelmet. Aki pedig tudja, hogy a Széll Kálmán tér vagy a Kálvin tér hányféle nevet kapott, azt is tudhatja, hogy a magyar történelem igencsak változékony. Lássuk, mennyire ismered a terek régi neveit!
Miért változhat meg egy tér neve?
Magyarország történelme során rezsimváltások, ideológiai hullámok érték Budapestet is. Például a Szabadság téren egy beton obeliszk emlékeztet a Budapest ostromában elesett szovjet katonákra. De egykoron a Nyugati tér a Marx tér nevet viselte. De a Habsburg-ház uralma is nyomot hagyott a közterek elnevezésében. Az egyik legnagyobb közlekedési csomópontnak számító Kálvin tért korábban, pontosabban a 18. századtól hívták úgy is, mint Ketschkemeterplatz (Kecskeméti tér), illetve Heu- und Borstenviehhändler Platz (Széna- és sertéskereskedők tere), a 19. századtól Heumarkt (Széna piac), 1866-tól pedig Heuplatz (Széna tér). A Széna tér nevet viseli napjainkban a Széll Kálmán tér mellett található kisebb terület, ahol egy park is található.
Nem lehet könnyű dolga egy városvezetésnek, ha az emlékezetpolitikát más irányba viszik és átneveznek bizonyos közterületeket. Kérdéses az is, hogy a magyar identitást vagy inkább a terület történelmi jelentőségét helyezzék előtérbe, amikor átkeresztelnek egy teret. A régi terek egyébként sok esetben nem történelmi jelentőségük, hanem sokkal inkább funkciójuk alapján kapták a nevüket. Így azt a teret, ahol halat árultak, Hal térnek nevezték.
Akadnak olyan terek is, amelyek a névadásuk során váltak térré, mert korábban csupán egy vásárként vagy több utca csomópontjaként hivatkoztak rájuk, nem tekintették őket külön köztérnek.
1. Melyik tér viselte régebben az Eskü tér nevet?
2. Melyik nevet NEM viselte korábban a Március 15. tér?
3. Kiről nevezték el 1929-ben a mai Móricz Zsigmond körteret?
4. Melyik teret nevezték 1951-ig Ferdinánd térnek?
5. Hányszor változtatták meg a II. János Pál pápa tér nevét?
6. Mi volt a II. János Pál pápa tér első neve?
7. Melyik térnek NEM változtatták meg a nevét a történelem során?
8. Mi volt a Kodály Körönd korábbi neve?
9. Mi volt a Széll Kálmán tér eredeti neve?
10. Kinek a nevét NEM aggatták a mai Erzsébet térre?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre