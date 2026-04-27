Rosszul indul a hét: embert gázolt a vonat
Tájékoztatást adott ki a hatóság.
Elgázolt egy embert egy vonat Győrben, a Győri út melletti szakaszon, a Sorompó utcánál hétfőre virradóra. A szerelvényen öt utas tartózkodott, továbbutazásukat mentesítő járattal biztosítják.
A győri hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget – közölte a katasztrófavédelem hétfőn, hajnali fél egykor.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre