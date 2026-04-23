Sokk: Összeütközött két vonat, több sérült válságos állapotban van

Összeütközött két vonat csütörtökön a dán fővárostól, Koppenhágától északra, a vonatbalesetben tizenheten megsérültek, négyen életveszélyesen - jelentette a Ritzau dán hírügynökség az MTI-nek.

A súlyos baleset Hillerod és Kagerup városokat összekötő vasútvonalon történt, ahol két regionális vonat ütközött frontálisan - közölte Nagy-Koppenhága tűzoltóságának szóvivője. Hozzátette: "Mindenki kijutott a vonatokból, így senki sem rekedt bent... Jelentős erőforrásokat vezényeltek a helyszínre".