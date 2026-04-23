Rendkívüli! Kamion és autó karambolozott az M1-esen

Kamion és autó karambolozott az M1-esen

Összeütközött egy személyautó és egy kamion Győrújbarát térségében, az M1-es autópálya 118-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom, írja a Katasztrófavédelem.