Most érkezett: Halálos baleset! Kerékpárost gázoltak a 83-as főúton

Kerékpárost gázolt egy személygépkocsi a 83-as számú főút 70-es kilóméterszelvényében.

Halálos baleset! Kerékpárost gázoltak a 83-as főúton

Fotó: Zalai Hirlap (illusztráció!)

Halálos baleset! Kerékpárost gázoltak a 83-as főúton

Halálos közúti közlekedési baleset történt április 23-án 16 óra 30 perc körül Győr külterületén, a 83-as számú főút és Királyszéki út kereszteződésében. A szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrök a baleset helyszínén a 83-as főútvonalat teljes egészében lezárták, a terelés kiépítése folyamatban van, írja a Police.hu.