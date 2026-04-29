Megsúgták az égiek: ennek a 2 csillagjegynek érdemes ma lassítania

A 2026. április 29-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek érdemes lassítania. Mutatjuk, hogy kiknek érdemes átgondolniuk a dolgokat, mielőtt meghozzák a döntésüket.

Napi horoszkóp: ennek a két csillagjegynek érdemes lassítania

Kos

Legyen ma óvatos, ha bármilyen döntést kell hoznia, mert nem biztos, hogy minden részlet teljesen tiszta. Fontos információk hiányoznak. Ma nem minden az és annyi, aminek látszik, így szinte lehetetlen teljesen megfontoltan választani. Ne hagyja azt sem, hogy sürgessék!

Bika

A Hold vénuszi jegyben, a Mérlegben jár, és ez kedvez önnek. Viszont kap egy kedvezőtlen fényszöget a Szaturnusztól, ezért egész nap az idő szorítását érezheti. Próbáljon meg nagyon odafigyelni rá, hogy tartsa magát az előre kigondolt terveihez, különben szétcsúszhat.

Ikrek

Van, hogy nem elég csak úgy hagyni, hogy sodorják az események. Kezdeményezően, erőteljesen kell fellépni, és egyértelművé tenni a környezet számára, mit szeretne, és azt hogyan gondolja megvalósítani. Ma önnek is ezt kell tennie. A Szaturnusz szembenállása miatt különösen fontos, hogy meghúzza a határait.

Rák

A Hold és a Szaturnusz fényszöge jelez frusztrációt, és talán úgy érzi, gyorsabban kellene haladnia a feladataival. Pedig éppen hogy le kellene lassítania, megállnia egy percre, és átértékelnie a dolgait. Váratlan segítséget is kaphat, egy olyan embertől, akitől egyáltalán nem is számít rá.

Oroszlán

Szerdán valakik a környezetében rosszindulatú pletykákat terjesztenek, és lehet, hogy megpróbálják ebbe önt is bevonni. Kezelje távolságtartással, ha ma kétséges információt osztanak meg önnel. És persze főleg ne adja tovább, inkább kérdezzen rá, járjon utána, mi lehet igaz mindebből!

Szűz

A szerda délelőtt nehézkesen alakul, sok akadállyal kell számolnia. Ezek egy része a belső bizonytalanságából származik. Mi lenne, ha előbb megnyugodna, és csak aztán próbálna meg dönteni? Ha nem így tesz, akkor a Mars szembenállása miatt a belső feszültség egy indokolatlan, személyeskedő vitában csúcsosodhat ki.

Mérleg

A Mérleg Hold és a Szaturnusz szembenállása több dologra utalhat. Jelezheti például, hogy valaki sürgeti egy döntéssel – ne hagyja magát! Azt is mutathatja, hogy eljött az ideje, hogy valami mellett elköteleződjön, kimondjon egy választ, egy döntést.