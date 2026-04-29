Megsúgták az égiek: ennek a 2 csillagjegynek érdemes ma lassítania
Nekik érdemes megfontoltnak lenniük. Napi horoszkópunkból megtudhatod a részleteket!
A 2026. április 29-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegynek érdemes lassítania. Mutatjuk, hogy kiknek érdemes átgondolniuk a dolgokat, mielőtt meghozzák a döntésüket.
Kos
Legyen ma óvatos, ha bármilyen döntést kell hoznia, mert nem biztos, hogy minden részlet teljesen tiszta. Fontos információk hiányoznak. Ma nem minden az és annyi, aminek látszik, így szinte lehetetlen teljesen megfontoltan választani. Ne hagyja azt sem, hogy sürgessék!
Bika
A Hold vénuszi jegyben, a Mérlegben jár, és ez kedvez önnek. Viszont kap egy kedvezőtlen fényszöget a Szaturnusztól, ezért egész nap az idő szorítását érezheti. Próbáljon meg nagyon odafigyelni rá, hogy tartsa magát az előre kigondolt terveihez, különben szétcsúszhat.
Ikrek
Van, hogy nem elég csak úgy hagyni, hogy sodorják az események. Kezdeményezően, erőteljesen kell fellépni, és egyértelművé tenni a környezet számára, mit szeretne, és azt hogyan gondolja megvalósítani. Ma önnek is ezt kell tennie. A Szaturnusz szembenállása miatt különösen fontos, hogy meghúzza a határait.
Rák
A Hold és a Szaturnusz fényszöge jelez frusztrációt, és talán úgy érzi, gyorsabban kellene haladnia a feladataival. Pedig éppen hogy le kellene lassítania, megállnia egy percre, és átértékelnie a dolgait. Váratlan segítséget is kaphat, egy olyan embertől, akitől egyáltalán nem is számít rá.
Oroszlán
Szerdán valakik a környezetében rosszindulatú pletykákat terjesztenek, és lehet, hogy megpróbálják ebbe önt is bevonni. Kezelje távolságtartással, ha ma kétséges információt osztanak meg önnel. És persze főleg ne adja tovább, inkább kérdezzen rá, járjon utána, mi lehet igaz mindebből!
Szűz
A szerda délelőtt nehézkesen alakul, sok akadállyal kell számolnia. Ezek egy része a belső bizonytalanságából származik. Mi lenne, ha előbb megnyugodna, és csak aztán próbálna meg dönteni? Ha nem így tesz, akkor a Mars szembenállása miatt a belső feszültség egy indokolatlan, személyeskedő vitában csúcsosodhat ki.
Mérleg
A Mérleg Hold és a Szaturnusz szembenállása több dologra utalhat. Jelezheti például, hogy valaki sürgeti egy döntéssel – ne hagyja magát! Azt is mutathatja, hogy eljött az ideje, hogy valami mellett elköteleződjön, kimondjon egy választ, egy döntést.
Skorpió
Szerdán arra figyelmeztetik az égi folyamatok, hogy nagyon logikusan kell gondolkodnia, és figyelemmel kell lennie a körülményekre is. Okosan kell megterveznie a lépéseit, mert ha menet közben kiderül, hogy rosszul kalkulált, borulhatnak a tervei.
Nyilas
Szerdán úgy alakul, hogy foglalkoznia kell olyan feladatokkal, hivatalos ügyintézésekkel, amelyekhez semmi kedve nincs a napi horoszkóp szerint. Ne aggódjon, mert ebben is jó, amire ma szüksége is lesz, mert ezek most valóban fontos határidők, amelyeket be kell tartani.
Bak
Most koncentráljon erőteljesen a céljaira. Az uralkodó bolygója, a Szaturnusz szembenállása jelzi, hogy ma kitartónak kell lennie, és állnia kell a sarat, de ennek jutalma nem marad el. A belső iránytűje mutatja az utat, amire szüksége is lesz, mert egymásnak ellentmondó hírek érkezhetnek.
Vízöntő
Szerdán egy kérdésben ön lehet a környezete számára a fő információforrás. Ennek az is oka, hogy egy bizonyos, ma előkerülő ügyben sokkal tájékozottabb az átlagnál. Figyeljen most különösen arra, hogy pontos ismereteket adjon át másoknak.
Halak
Ma több, egymásnak ellentmondó információ érkezhet, és közben sürgethetik is, hogy lépjen, döntsön, cselekedjen egy ügyben. Alaposan nézzen utána minden részletnek! Legyen ma különösen körültekintő, nem biztos, hogy minden és mindenki az, aminek elsőre tűnik!
