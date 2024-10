Különleges napja lesz ennek a csillagjegynek, érdemes hallgatni a megérzésekre

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken a bolygók szerint igazán jó formában lesz, de vigyázzon, ne feszítse túl a húrt! Akkor ugyanis a leghatékonyabb, ha az aktivitás-pihenés arányba kerülnek egymással a mindennapokban is. Munkahelyén egy vitás helyzetben határozott és elegáns a fellépése, amellyel sikert arat.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Pénteken egy üzenet vagy hír érkezhet, ami lehet jó, de rossz is. Fontos, hogy ne fogadja el elsőre készpénznek! Könnyedén elképzelhető ugyanis, hogy mindez félreértésen alapul és utóbb kiderül, éppen az ellenkezője igaz mindennek. Ellenőrizze a tényeket és várjon!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Úgy érzi (és valószínűleg nem téved nagyot), hogy valaki teljesen figyelmen kívül hagyja az érzéseit. Az illető rendkívül önző és csak a saját szemüvegén keresztül képes tekinteni a dolgokat. Talán itt az ideje, hogy átgondolja a prioritásokat kettejükkel kapcsolatban.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma különleges napja lesz. Egy fontos kérdéssel kapcsolatban hallgasson a megérzéseire, a Hold és a Plútó együttállása miatt most nagyon jól működik az intuíciója. Vigyázzon, mert a Hold és a Mars szembenállása (Mars a jegyében van) miatt, most hirtelen dühkitörése lehet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken váratlan helyzetek dominálnak, de ezeken könnyen úrrá tud lenni, ha használja a józan eszét. Bármilyen felfordulás is keveredjen, ön maradjon higgadt! Nagyon izgalmas témák kerülnek ma terítékre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Eléggé felrázza most a Hold és az Uránusz fényszöge, mert olyan témákat „dob be”, amik váratlanul érik. Most olyan inspirációi, vagy sugallatai is lehetnek, amik segítségével megoldhat régóta halogatott ügyeket.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szép nap lesz a péntek, és nemcsak azért mert este már kezdetét veszi a hétvége: ma nagyon jó híreket kaphat egy fontos üggyel kapcsolatban. Talán reggel még nem is sejti, hogy fog örülni neki.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken lehet egy kellemetlen beszélgetése. De ön most bárkit meg tudna győzni a Vénusszal a jegyében. Ne feledje, hogy mindenki a saját szavaiért tartozik felelősséggel. És nem kell meggyőznie a másikat semmiről.