Elhunyt a magyar rádiózás legendás hangja – generációk búcsúznak Erőss Annától

Gyászol a hazai média világa, elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió ikonikus bemondója, akinek hangja évtizedeken át kísérte a hallgatókat. Személye összeforrt a rádiózás aranykorával, és sokak számára a hiteles, elegáns megszólalás szimbólumává vált.

Elhunyt Erőss Anna / Fotó: Fortepan

Hatalmas űrt hagy maga után a legendás rádiós

A Kazinczy-díjjal is elismert rádiós 1930. június 27-én született, pályafutása során pedig a Magyar Rádió mindhárom csatornáján, a Kossuthon, a Petőfin és a Bartókon is dolgozott. Nemcsak bemondóként, hanem műsorvezetőként is maradandót alkotott, és sok fiatal szakember mentora lett.

Hangja hírműsorokban, kulturális adásokban és színházi közvetítésekben is ismerősen csengett, és generációk nőttek fel a jellegzetes, nyugodt, mégis határozott megszólalásán.

Erőss Anna munkássága messze túlmutatott a mikrofon mögötti szerepen: aktívan segítette a fiatal kollégákat, és sokat tett a rádiós szakma fejlődéséért. Munkája olyan örökséget hagyott maga után, amely a mai napig meghatározza a magyar rádiózás világát - írja az Origo.