Elhunyt a magyar rádiózás legendás hangja – generációk búcsúznak Erőss Annától
Gyászba borult az ország, hatalmas veszteség érte a magyar rádiózást.
Gyászol a hazai média világa, elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió ikonikus bemondója, akinek hangja évtizedeken át kísérte a hallgatókat. Személye összeforrt a rádiózás aranykorával, és sokak számára a hiteles, elegáns megszólalás szimbólumává vált.
Hatalmas űrt hagy maga után a legendás rádiós
A Kazinczy-díjjal is elismert rádiós 1930. június 27-én született, pályafutása során pedig a Magyar Rádió mindhárom csatornáján, a Kossuthon, a Petőfin és a Bartókon is dolgozott. Nemcsak bemondóként, hanem műsorvezetőként is maradandót alkotott, és sok fiatal szakember mentora lett.
Hangja hírműsorokban, kulturális adásokban és színházi közvetítésekben is ismerősen csengett, és generációk nőttek fel a jellegzetes, nyugodt, mégis határozott megszólalásán.
Erőss Anna munkássága messze túlmutatott a mikrofon mögötti szerepen: aktívan segítette a fiatal kollégákat, és sokat tett a rádiós szakma fejlődéséért. Munkája olyan örökséget hagyott maga után, amely a mai napig meghatározza a magyar rádiózás világát - írja az Origo.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre