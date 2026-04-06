Fájdalommal értesültünk, hogy hétfőn délután 92 éves korában elhunyt Madarász Katalin. Az énekesnő első rádiófelvételei 1953-ban készültek, és szinte azonnal a magyarnóta és a cigánydal egyik legnépszerűbb előadója lett, majd legendás színpadi párost alkottak Gaál Gabriellával. Rádióhallgatók generációinak alapvető élménye és első találkozása ezekkel a műfajokkal Madarász Katalin hangjához kötődik. Munkásságát a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerték, csatornánk pedig 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjával tüntette ki. Családjának, barátainak őszinte részvétünk! Emlékét, kedves mosolyát, humorát soha nem feledjük, zenei örökségét megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk. Nyugodjon békében!