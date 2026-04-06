Elhunyt Madarász Katalin

Gyászol a zenevilág. Elhunyt Madarász Katalin.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 19:58
Elhunyt Madarász Katalin, közölte a Dankó Rádió Hivatalos Facebook oldalán.

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Fájdalommal értesültünk, hogy hétfőn délután 92 éves korában elhunyt Madarász Katalin. Az énekesnő első rádiófelvételei 1953-ban készültek, és szinte azonnal a magyarnóta és a cigánydal egyik legnépszerűbb előadója lett, majd legendás színpadi párost alkottak Gaál Gabriellával. Rádióhallgatók generációinak alapvető élménye és első találkozása ezekkel a műfajokkal Madarász Katalin hangjához kötődik. Munkásságát a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével, valamint a Magyar Kultúra Lovagja címmel is elismerték, csatornánk pedig 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjával tüntette ki. Családjának, barátainak őszinte részvétünk! Emlékét, kedves mosolyát, humorát soha nem feledjük, zenei örökségét megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk. Nyugodjon békében!

– írták a bejegyzésben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
