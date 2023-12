Így szilvesztereztek ők! Régi idők hatalmas bulijai – Videó

Akik már éltek a 60-as években, és abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy tudtak venni egy T 4303 típusjelű Tavasz televíziót, vagy legalább jóban voltak egy szomszédjukkal, aki már beszerzett egyet, azok jól emlékeznek a szilveszter esti adásokra, melyekben feltűntek a kor legnagyobb sztárjai, akik akkor még természetesen nem celebek, hanem színészek és zenészek voltak. Persze egészen a kereskedelmi csatornák megjelenéséig ez a tendencia meg is maradt és mostanában sem ritkák az igényes programok az év utolsó és első napján, de mint mondtuk, régen tényleg minden jobb volt.

Rátonyi Róbert nélkül aligha lehetett elképzelni egy szilveszteri műsort. (Fotó: YouTube)

De ne fecséreljük tovább a szót, beszéljenek helyettünk a képsorok!

Kezdjük 1962 szilveszterével, amikor is igazi sztárdömpinggel búcsúzott az évtől a Magyar Televízió. A show-ban feltűnt Csala Zsuzsa, Faragó Vera, Felföldi Anikó, Géczy Dorottya, Gyenes Magda, Lehoczki Zsuzsa, Rátonyi Róbert, Schubert Éva és Turi Éva is.

Szilveszter 1967-ben: Kovács Apollónia, Madarász Katalin, Béres Ferenc és Sárdy János magyar nóta egyveleggel szórakoztatták a tévénézőket szilveszter este.

Most pedig ugorjunk 1975-re, amikor is már színesben is voltak adások, már ha a család megengedhette magának, hogy lecserélje a régi tévéjét egy újra. Ebben az évben Légy Vidám! - Zenés Búék címmel futott az óév búcsúztató program. Olyan sztárok közreműködésével, mint Antal Imre, Kovács Kati, Zalatnay Sarolta, Delhusa Gjon, Payer András, Katona Klári, Karda Bea, Sztevanotvity Zorán, Sárosi Katalin, Szűcs Judit, Vincze Viktória, Ihász Gábor, Cserháti Zsuzsa, Máté Péter, Vámosi János, Záray Márta, Koncz Zsuzsa, Koós János és Korda György.

1986-ban már fújdogáltak ugyan a rendszerváltásra utaló szellők, de még mindig ugyanaz a tematika futott a képernyőn, mit az azt megelőző években. Vagyis visszafogott "mulatás" ment a tévében.

Mivel is zárhatnánk a sort, ha nem a 90-ből 91-be forduló év utolsó pillanataival? Természetesen a Himnuszt sem hagyhatjuk ki. Íme a percek, amikor a két közszolgálati csatorna összekapcsolódott: