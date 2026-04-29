"Nagyon gyorsan történt az egész" - Daruval kellett kimenteni a nőt, aki egy hatalmas gödörbe esett hazafelé

Hazafelé ment a moziból, amikor hirtelen egy gödörbe esett. Christine Keilback-nek 40 percet kellett várnia, amíg kiszabadították. A nő azután esett a gödörbe, miután barátaival moziba volt. A tűzoltók daru segítségével mentették ki.

A tűzoltók segítettek kimenteni a gödörbe ragadt nőt

Hatalmas gödörbe esett, daruval kellett kiemelni onnan

Ma már nevetve mesél az esetről a nő, aki azután esett a hatalmas gödörbe, miután hazafelé tartott kanadai otthonához.

Ez egy rendkívül ostoba helyzet, amibe az ember kerülhet

– mondta Christine Keilback a CBC Newsnak adott interjúban.

Az eset április 25-én, szombaton este 9 óra körül történt, amikor otthonával szemben a nő egy gödörbe rekedt. Barátai, Lynda és Jeff Regan vitték haza, és amikor kiszállt az autóból, hirtelen eltűnt. Először azt hitték, csak megbotlott, de amikor kiszálltak az autóból, látták, hogy csak a feje és a válla látszik ki a földből. A nő elmondta, hogy nem is emlékszik pontosan az esés pillanatára.

Nagyon gyorsan történt az egész

– mondta.

Ekkor Jeff megpróbálta kihúzni őt a gödörből: seprűt és lapátot hozott, azonban nem járt sikerrel. Végül segítséget hívtak és tíz perccel később megérkezett a winnipegi tűzoltó- és mentőszolgálat. A mentők hevedereket erősítettek a nő karjai alá, majd daruval emelték ki. Körülbelül 40 perccel azután sikerült a mentés, hogy a gödörbe esett.

Nagyon profik voltak, megnyugtattak és kedvesek. Azonnal úgy éreztem, hogy mindent kézben tartanak

– mesélte a nő.

Miután kiemelték a gödörből, a tűzoltók eltávolítottak egy fémdarabot, amely az esés során akár meg is üthette volna.

Előttem volt egy régi cső is, nagyjából hasmagasságban, így akár neki is ütközhettem volna lefelé menet

– mondta.

Bár a helyzet komoly is lehetett volna, a nő már úgy gondol az egészre, mint egy vicces emlék és még mindig nem bírja abbahagyni a nevetést, akárhányszor eszébe jut.

(via People)