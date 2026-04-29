Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen - Ilyen büntetésre számíthat!

A vád: halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége. Erre számíthat a győri gázoló!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 08:24
gázolás győr baleset

A Győri Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki - a vád szerint - Győrben a Szent István úton elgázolt egy idős nőt.

Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen
Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen

A vád szerint a férfi 2026. február 14-én a reggeli órákban, Győrben, a Szent István úton közlekedett egy sportkocsival, amelynek jobb oldali első ülésén várandós élettársát szállította utasként. A vádlott a piros lámpánál állt miután a lámpa zöldre váltott és előtte felszabadult a forgalmi sáv, hirtelen olyan mértékű gyorsításba kezdett, amelynek eredményeként elvesztette uralmát a jármű irányítása felett. A gépkocsi 93 km/h sebességgel átsodródott a szembe levő forgalmi sávokba, majd a jármű a vádlott fékezése ellenére megperdülve felcsapódott a járdára, ahol nagy sebességgel egy oszlopoknak, egy jelző táblának és a mellette álló 76 éves sértettnek ütközött, majd az épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, míg végül az úttestre lökődött vissza, írja az Ügyészség.

A baleset következtében a sértett a helyszínen meghalt.

A vádlott szándékosan megszegte a KRESZ azon szabályát, mely szerint lakott területen személygépkocsival 50 km/h sebességgel szabad közlekedni, a jármű sajátosságaira figyelemmel kell lenni a közlekedés során. A vádlott ezért nem tudta betartani a KRESZ azon szabályait, melyek szerint a záróvonalat járművel nem szabad átlépni, és azzal az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kell közlekedni. A férfi vezetői engedélyének azonnali szünetelését a helyszínen a nyilvántartásba bejegyezték.

  • Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt bíróság elé akarta állítani a férfit, azonban a Győri Járásbíróság visszaadta az iratokat azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű és a bizonyítékok sem állnak rendelkezésre.
  • Azonban az ügyészség szerint az ügy ennél egyszerűbb, mivel a bizonyítékok rendelkezésre állnak, így az ügyészség a meglévő bizonyítékok alapján vádat emelt a férfi ellen és a vádiratban indítvány tett arra, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint határozott időre tiltsa el őt a járművezetéstől.

A cselekményt egy térfigyelő kamera rögzítette, amelynek felvételét Magyarország Ügyészsége osztotta meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu