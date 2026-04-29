Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen - Ilyen büntetésre számíthat!

A Győri Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki - a vád szerint - Győrben a Szent István úton elgázolt egy idős nőt.

Vádat emelt az ügyészség a győri gázoló ellen

A vád szerint a férfi 2026. február 14-én a reggeli órákban, Győrben, a Szent István úton közlekedett egy sportkocsival, amelynek jobb oldali első ülésén várandós élettársát szállította utasként. A vádlott a piros lámpánál állt miután a lámpa zöldre váltott és előtte felszabadult a forgalmi sáv, hirtelen olyan mértékű gyorsításba kezdett, amelynek eredményeként elvesztette uralmát a jármű irányítása felett. A gépkocsi 93 km/h sebességgel átsodródott a szembe levő forgalmi sávokba, majd a jármű a vádlott fékezése ellenére megperdülve felcsapódott a járdára, ahol nagy sebességgel egy oszlopoknak, egy jelző táblának és a mellette álló 76 éves sértettnek ütközött, majd az épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, míg végül az úttestre lökődött vissza, írja az Ügyészség.

A baleset következtében a sértett a helyszínen meghalt.

A vádlott szándékosan megszegte a KRESZ azon szabályát, mely szerint lakott területen személygépkocsival 50 km/h sebességgel szabad közlekedni, a jármű sajátosságaira figyelemmel kell lenni a közlekedés során. A vádlott ezért nem tudta betartani a KRESZ azon szabályait, melyek szerint a záróvonalat járművel nem szabad átlépni, és azzal az úttest menetirány szerinti jobb oldalán kell közlekedni. A férfi vezetői engedélyének azonnali szünetelését a helyszínen a nyilvántartásba bejegyezték.

Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt bíróság elé akarta állítani a férfit, azonban a Győri Járásbíróság visszaadta az iratokat azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű és a bizonyítékok sem állnak rendelkezésre.

Azonban az ügyészség szerint az ügy ennél egyszerűbb, mivel a bizonyítékok rendelkezésre állnak, így az ügyészség a meglévő bizonyítékok alapján vádat emelt a férfi ellen és a vádiratban indítvány tett arra, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint határozott időre tiltsa el őt a járművezetéstől.

A cselekményt egy térfigyelő kamera rögzítette, amelynek felvételét Magyarország Ügyészsége osztotta meg.