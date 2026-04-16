„Lábfájdalomra panaszkodott a kislányom, napokkal később meghalt”

Minden néhány nappal korábban kezdődött. Az Egyesült Államokban nyaralt Larissa és családja, amikor az agydaganat okozta tragédia elkezdett kibontakozni.

„Nagyszerűen éreztük magunkat – de aztán egy tengerparti klubban, egy nappal azelőtt, hogy visszaindultunk volna New Yorkba, Larissa azt mondta , „egy kicsit furcsán” érzi magát” - számolt be a történtekről az anyuka. De a kislány maradni akart, ezért lefeküdt egy napozóágyra.

Amikor felkelt, azt mondta: „Furcsán érzem magam. Fájnak a lábaim.” Dave-nek kellett visszavinnie a hajóhoz. "Azon az éjszakán arra ébredtem, hogy Larissa hátulról rugdos. Üveges tekintettel folyton azt hajtogatta: „Kacsa vagy! Kacsa vagy!”. Pánikba esve felébresztettem Dave-et, amikor Larissa teli torokból énekelni kezdte a Peppa Malac főcímdalát. Megpróbált járni, de olyan volt, mintha részeg lett volna. A földre esett; felkaptuk és rohantunk a kórházba." - számolt be a kétségbeesett édesanya.

A vérvizsgálatot követően nyugtatót adtak neki, amitől elaludt. Amikor magához tért már nem tűnt zavartnak. Kérte az édesanyját, hogy énekelje el neki a híres angol bölcsődalt, a Twinkle, Twinkle Little Star-t. Ezután a testvérei után kérdezősködött, majd azt mondta neki, hogy szereti őket.

A fejét az ölembe hajtva ezt mondta: „Szeretlek, apa.” Nekem pedig ezt mondta: „De téged jobban szeretlek, anya.

"Aztán hirtelen hátravetette a fejét, forgatta a szemét, és bepisilt. Rohama volt. Segítségért kiáltottam. Az orvosok berontottak és kivittek a szobából. Emlékszem, láttam, ahogy az orvosok behoznak egy defibrillátort a szobába. Dave nézte, ahogy az orvosok visszahozzák őt az életbe. Utólag visszagondolva, már itt el kellett volna engednünk őt. "

Az orvosok ezután megállapították, hogy Larissának agydaganata van, emiatt sürgősen partot kell érniük, ugyanis még mindig a New York felé tartó hajón utaztak. Úgy döntöttek, hogy felgyorsítják a hajót, és korábban megérkeznek New Yorkba.

Larissa mesterséges kómában volt, lélegeztetőgépen, és csövekre kötötték. A vérnyomása és oxigénszintje folyamatosan csökkent.

Végül hajnali 3 óra körül értünk New Yorkba. Dave-vel Larissával mentünk, akit egyenesen a mentőautóba vittek. Ahogy megérkeztünk a kórházba, 20-30 orvos rohant ki. Csodálatos volt. Üzenetet küldtem a barátaimnak és a családomnak, hogy: „Meg fogják menteni a kislányomat.”

A kislányt elvitték CT-vizsgálatra, de nem sokkal később bejött az orvos, és közölte, hogy nem tehetnek semmit.