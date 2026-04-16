„Lábfájdalomra panaszkodott a kislányom, napokkal később meghalt”
Vakáción volt a család, amikor a kislány furcsa tüneteket kezdett produkálni. Kiderült, hogy agydaganata volt.
Minden néhány nappal korábban kezdődött. Az Egyesült Államokban nyaralt Larissa és családja, amikor az agydaganat okozta tragédia elkezdett kibontakozni.
„Nagyszerűen éreztük magunkat – de aztán egy tengerparti klubban, egy nappal azelőtt, hogy visszaindultunk volna New Yorkba, Larissa azt mondta , „egy kicsit furcsán” érzi magát” - számolt be a történtekről az anyuka. De a kislány maradni akart, ezért lefeküdt egy napozóágyra.
Amikor felkelt, azt mondta: „Furcsán érzem magam. Fájnak a lábaim.” Dave-nek kellett visszavinnie a hajóhoz. "Azon az éjszakán arra ébredtem, hogy Larissa hátulról rugdos. Üveges tekintettel folyton azt hajtogatta: „Kacsa vagy! Kacsa vagy!”. Pánikba esve felébresztettem Dave-et, amikor Larissa teli torokból énekelni kezdte a Peppa Malac főcímdalát. Megpróbált járni, de olyan volt, mintha részeg lett volna. A földre esett; felkaptuk és rohantunk a kórházba." - számolt be a kétségbeesett édesanya.
A vérvizsgálatot követően nyugtatót adtak neki, amitől elaludt. Amikor magához tért már nem tűnt zavartnak. Kérte az édesanyját, hogy énekelje el neki a híres angol bölcsődalt, a Twinkle, Twinkle Little Star-t. Ezután a testvérei után kérdezősködött, majd azt mondta neki, hogy szereti őket.
A fejét az ölembe hajtva ezt mondta: „Szeretlek, apa.” Nekem pedig ezt mondta: „De téged jobban szeretlek, anya.
"Aztán hirtelen hátravetette a fejét, forgatta a szemét, és bepisilt. Rohama volt. Segítségért kiáltottam. Az orvosok berontottak és kivittek a szobából. Emlékszem, láttam, ahogy az orvosok behoznak egy defibrillátort a szobába. Dave nézte, ahogy az orvosok visszahozzák őt az életbe. Utólag visszagondolva, már itt el kellett volna engednünk őt. "
Az orvosok ezután megállapították, hogy Larissának agydaganata van, emiatt sürgősen partot kell érniük, ugyanis még mindig a New York felé tartó hajón utaztak. Úgy döntöttek, hogy felgyorsítják a hajót, és korábban megérkeznek New Yorkba.
Larissa mesterséges kómában volt, lélegeztetőgépen, és csövekre kötötték. A vérnyomása és oxigénszintje folyamatosan csökkent.
Végül hajnali 3 óra körül értünk New Yorkba. Dave-vel Larissával mentünk, akit egyenesen a mentőautóba vittek. Ahogy megérkeztünk a kórházba, 20-30 orvos rohant ki. Csodálatos volt. Üzenetet küldtem a barátaimnak és a családomnak, hogy: „Meg fogják menteni a kislányomat.”
A kislányt elvitték CT-vizsgálatra, de nem sokkal később bejött az orvos, és közölte, hogy nem tehetnek semmit.
"Felvittek minket, hogy megnézzük – de szörnyű volt. Még Larissát sem láthattuk. Minden négyzetcentiméterét csövek és eszközök borították."
„Szedd le róla az egészet!” – sikítottam. „Nem akarom, hogy rá kerüljön! Szedd le róla az egészet!” - mondta Larissa édesanyja.
Beleegyeztek a kért másodvéleménybe, és neurológiai vizsgálatokat végeztettek; de körülbelül egy órával később az orvosok azt mondták, hogy vagy elvégeznek még egy 72 órás vizsgálatot, vagy a család dönthet úgy, hogy kikapcsolják Larissa lélegeztetőgépeit. Azt mondták, hogy a jelek arra utaltak, hogy Larissa soha többé nem fog járni vagy beszélni. Legjobb esetben is csak a szemét tudja majd mozgatni.
Dave-vel tehetetlenül néztünk egymásra. "Ezt ő nem akarná" – mondtam. De tudtuk, hogy a fiainknak is részt kell venniük a döntésben. Miután mindent elmagyaráztunk, a fiúk egyhangúlag azt mondták: „El kell engednünk.” Így hát családként úgy döntöttünk, hogy kikapcsoljuk Larissa életfenntartó gépeit. Leültünk Larissa ágya mellé, kézen fogva játszottunk a Twinkle Twinkle Little Star-t, én pedig énekeltem. Aztán az orvosok kikapcsolták a gépeket – Larissa szinte azonnal meghalt. Az egyetlen vigasz az volt, hogy bebizonyosodott, nincs esély.
Hogyan tovább az agydaganat okozta tragédia után?
"Három hónappal a halála után azt álmodtam, hogy berohantam a kórházba Larissával, és azt kiabáltam: „Gyorsan, leukémiája van!”. Megkopogtatta a karomat, és azt mondta: „Nekem már túl késő, anya, de te segíthetsz megmenteni másokat”. Amikor felébredtem, tudtam, mit kell tennem."
A lesújtó gyászfolyamatot követően Larissa anyukája létrehozta a Larissa Alapítványt, hogy más családokat támogasson és felhívja a figyelmet a jótékonysági szervezetekre - írja a Metro.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre