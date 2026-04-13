Agydaganat: reményt keltő hírek érkeztek a daganattal küzdő kis Miráról
Minden egyes mosolyért és lépésért meg kell küzdenie a tündéri kislánynak, aki az egész ország szívébe belopta magát. Januárban agresszív agydaganat támadta meg a szervezetét, az orvosok közölték a rossz hírt: ez a tumor nem műthető. Szülei most egy amerikai gyógyszerrel próbálkoznak, azóta Miránál már látható apró javulás.
Alig pár hónapja számoltunk be a négyéves Mira kálváriájáról. A tündéri kislánynál januárban diagnosztizáltak agresszív agydaganatot, azóta pedig minden nap egy újabb csata a túlélésért, ahol eddig hősiesen helyt áll. Egy méregdrága külföldi gyógyszer volt a család utolsó reménye, amire eddig sikerült összegyűjteni a pénzt és úgy tűnik, el is kezdett hatni.
Agydaganat: reményt keltő hírek érkeztek a daganattal küzdő kis Miráról
Örömteli hírek érkeztek: a kis Mira túl van a negyedik sorsdöntő gyógyszeradagon és apró, reményteli javulást fedeztek fel nála a szülők.
A semmiből jött a sötét diagnózis
Januárban még senki sem sejtette, hogy a vidám, életerős kislány élete egyik pillanatról a másikra kártyavárként omlik össze. A diagnózis kíméletlen volt: agydaganat. Az orvosi szakvélemény után a család számára megkezdődött a legsötétebb rémálom, ahol az ellenség láthatatlan, a tét pedig Mira élete. Azóta a szülők emberfeletti küzdelmet folytatnak, hogy előteremtsék a csillagászati összegekbe kerülő kezelések árát, a 4 éves Mira agydaganata ugyanis nem műthető, de egy amerikai gyógyszer még segíthet rajta. Hatalmas összefogással azóta már a negyedik kapszulát is megkapta.
Mérföldkő a hosszú úton: apró javulást látni
Nemrég újabb fénysugár csillant meg a reménytelennek tűnő helyzetben. Mira túl van a negyedik adag gyógyszerén, ami egy hatalmas győzelem ezen a rögös úton.
Mira állapota jelenleg stabil. Sokat beszél, játszik, és egyre ügyesebben jár. Ezek azok a pillanatok, amelyekért az elmúlt hónapok minden küzdelme megérte
– számolt be a reményt adó hírről az édesanya.
Bár a gyógyszerszedés folyamatos és megterhelő, kislánya szervezete jól reagál. Minden egyes mosoly, minden bizonytalanul megtett lépés és minden kiejtett szó egy-egy hatalmas ajándék a családnak, amelynek tagjai megtanulták: az élet legapróbb örömei a legértékesebbek.
Karkötőkbe fűzött gyógyulás
A nehéz kezelések közepette anyukája egy különleges elfoglaltságot talált ki 4 éves kislányának, ami egy kicsit talán elvonja a figyelmét a betegségéről. Az apró ujjaival gyöngyöket válogat, színeket párosít és végtelen türelemmel fűzi őket egymás után.
De ezek a karkötők többek egyszerű játéknál: bennük van Mira szíve, türelme és a harci szelleme is.
A család hamarosan lehetőséget ad arra, hogy bárki megvásárolhassa ezeket a kézzel készült ékszereket. Aki hordani fogja őket, az nemcsak egy karkötőt kap, hanem egy darabot Mira küzdelméből és közvetlenül segítheti a kislány további gyógyulását.
Nincs megállás: újabb utak a teljes felépülésig
A szülők egy percre sem dőlhetnek hátra a pillanatnyi sikerektől. Bár sok minden még képlékeny, folyamatosan kutatják a lehetőségeket. Sejtterápiák és kiegészítő kezelések után járnak és a külföldi gyógyszert is havonta egyszer szednie kellene. Igyekeznek minden esélyt megragadni, legyen az bármilyen távoli. A cél egyértelmű: Mira teljes gyógyulása.
Köszönjük mindenkinek, aki velünk van ezen az úton. Nélkületek már sokszor nem tudtunk volna továbbmenni
– üzeni a család hálásan mindazoknak, akik eddig is segítettek.
A gyűjtés folytatódik, további gyógyszerekre van szüksége Mirának a gyógyuláshoz. A család kéri, hogy aki teheti, segítsen Mira gyógyulásában.
Ha teheted, ITT tudsz segíteni.
