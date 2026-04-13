Alig pár hónapja számoltunk be a négyéves Mira kálváriájáról. A tündéri kislánynál januárban diagnosztizáltak agresszív agydaganatot, azóta pedig minden nap egy újabb csata a túlélésért, ahol eddig hősiesen helyt áll. Egy méregdrága külföldi gyógyszer volt a család utolsó reménye, amire eddig sikerült összegyűjteni a pénzt és úgy tűnik, el is kezdett hatni.

Agydaganatot találtak a 4 éves kis Miránál, de nem tudják megműteni Fotó: Beküldött

Agydaganat: reményt keltő hírek érkeztek a daganattal küzdő kis Miráról

Örömteli hírek érkeztek: a kis Mira túl van a negyedik sorsdöntő gyógyszeradagon és apró, reményteli javulást fedeztek fel nála a szülők.

A semmiből jött a sötét diagnózis

Januárban még senki sem sejtette, hogy a vidám, életerős kislány élete egyik pillanatról a másikra kártyavárként omlik össze. A diagnózis kíméletlen volt: agydaganat. Az orvosi szakvélemény után a család számára megkezdődött a legsötétebb rémálom, ahol az ellenség láthatatlan, a tét pedig Mira élete. Azóta a szülők emberfeletti küzdelmet folytatnak, hogy előteremtsék a csillagászati összegekbe kerülő kezelések árát, a 4 éves Mira agydaganata ugyanis nem műthető, de egy amerikai gyógyszer még segíthet rajta. Hatalmas összefogással azóta már a negyedik kapszulát is megkapta.

Mira szülei bíznak benne, hogy kislányuk hamarosan meggyógyul és minden olyan lesz, mint régen volt Fotó: Beküldött

Mérföldkő a hosszú úton: apró javulást látni

Nemrég újabb fénysugár csillant meg a reménytelennek tűnő helyzetben. Mira túl van a negyedik adag gyógyszerén, ami egy hatalmas győzelem ezen a rögös úton.

Mira állapota jelenleg stabil. Sokat beszél, játszik, és egyre ügyesebben jár. Ezek azok a pillanatok, amelyekért az elmúlt hónapok minden küzdelme megérte

– számolt be a reményt adó hírről az édesanya.

Bár a gyógyszerszedés folyamatos és megterhelő, kislánya szervezete jól reagál. Minden egyes mosoly, minden bizonytalanul megtett lépés és minden kiejtett szó egy-egy hatalmas ajándék a családnak, amelynek tagjai megtanulták: az élet legapróbb örömei a legértékesebbek.

Karkötőkbe fűzött gyógyulás

A nehéz kezelések közepette anyukája egy különleges elfoglaltságot talált ki 4 éves kislányának, ami egy kicsit talán elvonja a figyelmét a betegségéről. Az apró ujjaival gyöngyöket válogat, színeket párosít és végtelen türelemmel fűzi őket egymás után.