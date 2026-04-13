RETRO RÁDIÓ
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Agydaganat: reményt keltő hírek érkeztek a daganattal küzdő kis Miráról

Minden egyes mosolyért és lépésért meg kell küzdenie a tündéri kislánynak, aki az egész ország szívébe belopta magát. Januárban agresszív agydaganat támadta meg a szervezetét, az orvosok közölték a rossz hírt: ez a tumor nem műthető. Szülei most egy amerikai gyógyszerrel próbálkoznak, azóta Miránál már látható apró javulás.

Megosztás
Szerző: Vermes Krisztina
Létrehozva: 2026.04.13. 20:00
agydaganat gyógyszer beteg kislány kemoterápia gyűjtés

Alig pár hónapja számoltunk be a négyéves Mira kálváriájáról. A tündéri kislánynál januárban diagnosztizáltak agresszív agydaganatot, azóta pedig minden nap egy újabb csata a túlélésért, ahol eddig hősiesen helyt áll. Egy méregdrága külföldi gyógyszer volt a család utolsó reménye, amire eddig sikerült összegyűjteni a pénzt és úgy tűnik, el is kezdett hatni. 

Fotó: Beküldött

Örömteli hírek érkeztek:  a kis Mira túl van a negyedik sorsdöntő gyógyszeradagon és apró, reményteli javulást fedeztek fel nála a szülők.

A semmiből jött a sötét diagnózis

Januárban még senki sem sejtette, hogy a vidám, életerős kislány élete egyik pillanatról a másikra kártyavárként omlik össze. A diagnózis kíméletlen volt: agydaganat. Az orvosi szakvélemény után a család számára megkezdődött a legsötétebb rémálom, ahol az ellenség láthatatlan, a tét pedig Mira élete. Azóta a szülők emberfeletti küzdelmet folytatnak, hogy előteremtsék a csillagászati összegekbe kerülő kezelések árát, a 4 éves Mira agydaganata ugyanis nem műthető, de egy amerikai gyógyszer még segíthet rajta. Hatalmas összefogással azóta már a negyedik kapszulát is megkapta.

Fotó: Beküldött

Mérföldkő a hosszú úton: apró javulást látni

Nemrég újabb fénysugár csillant meg a reménytelennek tűnő helyzetben. Mira túl van a negyedik adag gyógyszerén, ami egy hatalmas győzelem ezen a rögös úton.

Mira állapota jelenleg stabil. Sokat beszél, játszik, és egyre ügyesebben jár. Ezek azok a pillanatok, amelyekért az elmúlt hónapok minden küzdelme megérte 

– számolt be a reményt adó hírről az édesanya.

Bár a gyógyszerszedés folyamatos és megterhelő, kislánya szervezete jól reagál. Minden egyes mosoly, minden bizonytalanul megtett lépés és minden kiejtett szó egy-egy hatalmas ajándék a családnak, amelynek tagjai megtanulták: az élet legapróbb örömei a legértékesebbek.

 

Karkötőkbe fűzött gyógyulás

A nehéz kezelések közepette anyukája egy különleges elfoglaltságot talált ki 4 éves kislányának, ami egy kicsit talán elvonja a figyelmét a betegségéről. Az apró ujjaival gyöngyöket válogat, színeket párosít és végtelen türelemmel fűzi őket egymás után.

De ezek a karkötők többek egyszerű játéknál: bennük van Mira szíve, türelme és a harci szelleme is.

A család hamarosan lehetőséget ad arra, hogy bárki megvásárolhassa ezeket a kézzel készült ékszereket. Aki hordani fogja őket, az nemcsak egy karkötőt kap, hanem egy darabot Mira küzdelméből és közvetlenül segítheti a kislány további gyógyulását.

A kis Mira nagyon szereti a kézműves foglalkozásokat
Fotó: Beküldött

Nincs megállás: újabb utak a teljes felépülésig

A szülők egy percre sem dőlhetnek hátra a pillanatnyi sikerektől. Bár sok minden még képlékeny, folyamatosan kutatják a lehetőségeket. Sejtterápiák és kiegészítő kezelések után járnak és a külföldi gyógyszert is havonta egyszer szednie kellene. Igyekeznek minden esélyt megragadni, legyen az bármilyen távoli. A cél egyértelmű: Mira teljes gyógyulása.

Köszönjük mindenkinek, aki velünk van ezen az úton. Nélkületek már sokszor nem tudtunk volna továbbmenni

– üzeni a család hálásan mindazoknak, akik eddig is segítettek.

A gyűjtés folytatódik, további gyógyszerekre van szüksége Mirának a gyógyuláshoz. A család kéri, hogy aki teheti, segítsen Mira gyógyulásában. 

Ha teheted, ITT tudsz segíteni.

Itt még nem sejtették, milyen súlyos betegséggel kell megküzdenie a kis Mirának
Fotó: Beküldött

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
