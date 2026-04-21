Zokogva jelentette be nővére: Triatlon közben fulladt meg a népszerű influenszer

A 38 éves influenszer, Mara Flávia Araújo szombaton halt meg az Ironman Texas úszószáma közben. Önkéntesek siettek a brazil nő segítségére, miután eltűnt a víz felszíne alatt. A tragikus sorsú influenszer nővére, Melissa megható szavakkal emlékezett meg szeretett testvéréről.

A fiatal influenszer tragikus módon életét vesztette az úszóverseny alatt / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Az influenszer ígéretes sportoló volt

A több mint 60 ezres követőtáborral rendelkező, fitnesztartalmairól ismert Mara Flávia Araújo tragikus körülmények között fulladt meg egy triatlonversenyen. A népszerű influenszer a megmérettetés közben vesztette életét. A Montgomery megyei seriffhivatal vizsgálatot indított, és boncolást rendelt el a szombati tragédia után. Hivatalos eredményeket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Melissa szerint testvére körülbelül egy órával a profi női úszás kezdete után tűnt el a víz alatt The Woodlands település közelében, amely Houston városától mintegy 50 kilométerre északra található - írja a The Mirror.

Egy darab belőlem eltűnt, és meg kell tanulnom nélküle élni. És ez olyan fájdalom, amit nem is tudok igazán megfogalmazni. Egy furcsa csend ez, egy üresség, amiről mindig is tudtam, mintha maga a világ is veszített volna egy kicsit a színeiből

- írta szívszorító sorait a testvér.

Mindig egy csapat voltunk, és még most is azok vagyunk, csak most már egy másik módon. Valahogy tudom, hogy továbbra is velem leszel: a döntéseimben, a bátorságomban, amikor az erőm meginog, és azokban a kis mindennapi pillanatokban, amelyeket csak mi ketten értettünk igazán. Mindenben magammal viszlek majd. Pihenj most, testvérem. Itt lent fájni fog, de minden egyes nap méltón fogok emlékezni az életedre

- zárta írását Melissa az elhunyt testvéréről.