"Mindig számíthattunk rád..." - Feláldozta az életét az édesapa, hogy megmentse gyermekeit

Feláldozta az életét a saját gyermekei megmentésekor egy édesapa. Két gyermekét majdnem elsodorták az erős hullámok, mire a bátor édesapa azonnal reagált: vízbe ugrott, hogy gyermekeit megmentse, azonban sajnos ő már nem jutott ki élve.

Fotó: GoFundMe/Support for Emily Jennings & Family

Tragédia ért egy édesapát, miközben két gyermekét mentette ki egy veszélyes áramlatból Dél-Floridában. A maine-i férfi Ryan Jennings feleségével Emilyvel és három gyermekükkel Juno Beachen fürdőzött április 1-jén, miután Maine államból érkeztek látogatóba a férfi szüleihez. A beszámolók szerint Ryan mostohafia, Jax és kilenc éves lánya Charlie akkor kerültek bajba, miután egy erős hullámzás és egy úgynevezett visszahúzó áramlat a nyílt víz felé sodorta őket. A 46 éves férfi gondolkodás nélkül a vízbe rohant, megmentve ezzel a két gyermek életét, ő azonban már nem volt képes a kijutásra.

A kiérkező mentők mindent megtettek annak érdekében, hogy a férfi életét megmentsék, azonban már csak a halálát tudták megállapítani, amit fulladás okozott. A Palm Beach megyei tűzoltóság közleményben hangsúlyozta: „Ez az eset is rámutat, mennyire fontos őrzött strandokon fürdeni, ahol képzett vízimentők figyelik a veszélyes körülményeket, például az erős hullámzást és az áramlatokat, így megelőzhetők a hasonló tragédiák.”

Ismét édesapa lett volna

Ryan felesége szívszorító szavakkal búcsúzott férjétől a közösségi médiában:

A lelki társam és a legjobb barátom voltál – soha nem akartam nélküled élni. Mindig azt reméltem, hogy én megyek el előbb, hogy ne kelljen egyetlen napot sem nélküled töltenem. A szerelmünk olyan volt, amit a legtöbben sosem tapasztalnak meg. Ryan volt a legkedvesebb, legszeretőbb ember, az én Rye Guy-om. Életem legszebb 12 évét adtad nekem. Mindig számíthattunk rád, te voltál a nyugalmunk minden viharban.

Emily azt is elárulta, hogyan történt a tragédia. Először Jaxet segítette biztonságba jutni, hogy segítséget hívjon, Charlie-t pedig a víz fölött tartotta egészen addig amíg valaki oda nem ért, hogy kihúzza a vízből. „Az utolsó ajándéka számomra az volt, hogy a gyermekeimet élve visszaadta. Ő a mi hősünk, ahogy mindig is.” - tette hozzá a gyászoló feleség. Az édesanya azt is elárulta, hogy ismét kisbabát vár. - olvasható az Unilad cikkében.