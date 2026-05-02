Aprócska újszülött életéért küzdöttek a pesterzsébeti mentősök
A szülők sokkot kaptak, amikor a csecsemő rosszul lett. A mentősök nem haboztak, megmentették a kisded életét.
Nemrég egy csecsemőhöz riasztották a mentősöket, akik azonnal a család segítségére siettek. Újraélesztés és drámai küzdelem kezdődött egy kis életért - írja drámai bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.
A kisbaba további ellátását a Peter Cerny Alapítvány koraszülött-mentőegysége vette át, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kis beteget. Egy újszülött aprócska, mégis a legnagyobb odafigyelést igényli. De a mentősök most is remekül helytálltak.
Győrfi Pál tett bejelentést az eset kapcsán:
