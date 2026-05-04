Három napig keresték, de végre meglett a Városligetből eltűnt olasz zenész

Napokig senki nem tudta, hol van, a telefonja is elérhetetlen volt, most azonban váratlanul előkerült az eltűnt olasz zenész.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 18:55
Előkerült az az eltűnt fiatal olasz zenész, akit napok óta kerestek: Davide Lucchelli, az Oggetto Sconosciuto együttes dobosa 2026. május 4-én jelentkezett az olasz nagykövetségen Budapesten.

Fotó: Scott Rodgerson /  unsplash.com – Képünk illusztráció

A magyar rendőrség szerint a férfi eltűnése miatt az olasz hatóságok indítottak körözési eljárást, amely nemzetközi együttműködés keretében került be a hazai rendszerbe is. A XIV. kerületi rendőrkapitányságon még aznap bejelentést tettek az ügyben, a Budapesti Rendőr-főkapitányság pedig megkezdte a keresését.

Nem sokkal később azonban fordulat történt: ugyanazon a napon már azt jelezték a hatóságoknak, hogy felvették a kapcsolatot a férfival. Davide Lucchelli jól van, értesítette a hozzátartozóit is, így a rendőrség megszüntette a körözési eljárást.

Az eltűnt férfi történet azonban így sem teljesen tiszta

A Blikk információi szerint a zenész végig Budapesten tartózkodott, egy belvárosi lakásban húzta meg magát, és új ismerőseivel több helyen is megfordult a városban. Az viszont továbbra is kérdés, hogy miért nem adott életjelet magáról, és miért volt elérhetetlen.

A beszámolók szerint a telefonja ki volt kapcsolva vagy lemerült, így még bemérni sem tudták. A fiatal zenész egyelőre nem adott magyarázatot arra, mi történt vele az elmúlt három napban – erre valószínűleg családjának és zenésztársainak kell majd választ adnia.

Úgy tudni, még ma hazarepül Olaszországba, ahol Milánóban várja majd a családja

 

