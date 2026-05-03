Eltűnt egy férfi Kőbányáról - Nagy erőkkel keresi a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitányság 01100-157/303/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó eltűnt D. Miklós ügyében.

Eltűnt egy férfi a X. kerületi otthonából

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt férfit

A rendelkezésre álló adatok szerint a 66 éves férfi 2026. május 2-án este X. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. Orvosi segítségre szorulhat, a rendőrök jelenleg is keresik, írja a Police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki D. Miklós tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.