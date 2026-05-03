Hatalmas ütközés - Fának csapódott és kettészakadt egy autó Nagykállónál

Fának csapódott, majd tetejére borult. A tűzoltók feszítővágóval szabadítják ki a jármű utasait.

Fának ütközött egy autó - Hatalmas volt a csapódás

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Fának csapódott és kettészakadt egy autó Nagykállónál

Fának csapódott egy gépkocsi Nagykálló és Kállósemjén között, a 4911-es út 18-as kilométerszelvényénél. Az ütközéstől kettészakadt jármű a tetejére borult, két utasa beszorult. A nyíregyházi és a nyírbátori hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelik ki az autóba szorult embereket. A balesetnél dolgoznak a társhatóságok is, írja a Katasztrófavédelem.