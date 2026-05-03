Exatlon-láz: Palik László az intim kapcsolatáról vallott, Gelencsér Timi kiakadt ezen

Palik László intim kapcsolatáról vallott, Gelencsér Timi ágynak esett, Kendeseri Tamás lefogyott. Az Exatlon tartotta lázban az országot a héten, de Rubint Réka és David Attenborough is vezette az olvasottsági toplistánkat.

Szerző: mkb
Létrehozva: 2026.05.03. 19:15
A Metropol ezen a héten is szolgáltatta a legforróbb híreket. Ha képben akarsz lenni, olvasd el összeállításunkat az elmúlt napok legizgalmasabb témáiról. Az Exatlon Hungary vitte a prímet…

Exatlon-lázban ég az ország: mutatjuk a hét legjobb sztorijait
Palik László intim kapcsolatáról vallott

Az Exatlon Hungary 2026-ban is sok meglepetést tartogat. Nemcsak a pályán, hanem amellett is. A műsorvezető Palik László például meglepően szoros, már-már intim kapcsolatot alakított ki.

Nekem intim, baráti kapcsolatom van a helyi állatvilággal. Ezen belül is a gekkókkal. A régi gekkóm valamiért nem akar visszajönni hozzám, akit Dezsőnek hívtam. Vele hónapokat töltöttem el Dominikán, hat méterről indultunk, a végén pedig már a vállamon volt

– idézte fel, elárulva, az idei évadban is összebarátkozott egy hüllővel.

Palik László „szerelembe esett”, Gelencsér Timi kiborult 
Véget ér Gelencsér Tímea számra az Exatlon?!

Még mindig a pálya szélén maradva: a női műsorvezető, Gelencsér Timi is rendhagyó élményben részesült a festői tájon.

Na, kinek sikerült harminc fokban megfázni? Igen, én lennék az. Az bosszant a leginkább, hogy végre elkezdtem élvezni a futásokat, hozzászoktam a harminc fokhoz, a kilencvenszázalékos páratartalomhoz, élveztem és most jöhet a kényszerpihenő – vallott a váratlan betegségről, ami kis híján ellehetetlenítette a munkától.

Ő az Exatlon Hungary új üdvöskéje

És akkor térjünk rá a versenyzőkre: az idei felhozatalban is sportos, csinos nők és izmos férfiak mérik össze erejüket, a kommentelő hölgyek pedig nem is titkolták, hogy Valkusz Milán öccse, Valkusz Máté volt a favoritjuk, ám időközben aki pocakosan érkező, de a verseny alatt 15 kilót fogyó Kenderesi Tamás lett a bókok célpontja: pech, hogy az Exatlon kiesője legutóbb épp ő volt.

Rubint Rékát megvádolták

Az Exatlon-láz mellett Rubint Réka betegsége is foglalkoztatta olvasóinkat. A fitneszlady néhány hete állt ország-világ elé rákbetegségével, ami miatt rengeteg támogató üzenetet kap, de sajnos akadnak, akik bántják. Ahogy lapunk megírta: a gyakran személyeskedő, lélektelen megjegyzések most egészen megdöbbentő irányt vettek: egyes kommentelők odáig mentek, hogy saját, fitneszkonyhájában készült ételeit tették felelőssé azért, hogy Rubint Réka betegsége kialakult. Ezt persze Réka és Norbi rögtön meg is cáfolta, helyre téve a hozzá nem értő kommentelőket.

Rubint Rékát durva vád érte: nem hagyta szó nélkül
David Attenborough elárulta a titkát

S ha már egészség és étkezés: a világhírű természetfilmes elárulta hosszú élete titkát: május 8-án lesz százéves! A titka pedig többek között ez: ugyan nem lett teljesen vegetáriánus, de évekkel ezelőtt jelentősen visszafogta a vörös hús fogyasztását, de a sajtot és a halat továbbra sem hagyta el, mégis sokkal inkább növényi alapúvá vált az étkezése, mint azt korábban gondolta volna.

