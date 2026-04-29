Palik László meghökkentő vallomása: „Intim, baráti kapcsolatom van...”

Nagyban zajlik az Exatlon Hungary, ahol a versenyzők mellett a műsorvezető páros is komoly erőfeszítéseken megy keresztül. Palik László és Gelencsér Timi közösen beszélték ki a hét történését a Palikék Világa podcast műsorban. A csatorna névadója, Palik László furcsa részleteket osztott meg a műsorban, ahol kamerákon kívüli kulisszatitkokat árult el.

Palik László aktívan tölti az Exatlonon kívüli életét

Nekem intim, baráti kapcsolatom van a helyi állatvilággal. Ezen belül is a gekkókkal. A régi gekkóm valamiért nem akar visszajönni hozzám, akit Dezsőnek hívtam. Vele hónapokat töltöttem el Dominikán, hat méterről indultunk, a végén pedig már a vállamon volt. Két hónapig tartott, amíg közel kerültünk, de amikor hazajöttünk, akkor Dezső már itt volt a vállamon. Akkor két hónapig, amikor dolgoztam, akkor mindig figyelt. Engem ennyire még senki sem figyelt

– mesélte el korábbi emlékeit a műsorvezető.

Ám Palik László és a gekkók kapcsolata itt nem ért véget, mivel a korábbi évadokhoz hasonlóan most is meggyűlt a baja a dominikai állatvilággal.

Palik László egyszer csak egy sikoltásra lett figyelmes

A családi látogatás során, a műsorvezető párja, Petra éppen alváshoz készülődött, amikor megpillantotta az állatot.

Mentem be a hálószobába és sikoltva csapódott ki az ajtó. Bemegyek és egy baba gekkó volt bent, ami inkább egy felnevelendő Dezső. Petra egyből mondta, hogy egy sárkány van a szobában, amire csak annyit feleltem, hogy az egy bamba képű, kicsi gekkó, ami mozdulni sem fog onnan. Szerintem harminc percembe került, amíg kiraktam az erkélyre, de másnap kezdhettem elölről

– fakadt ki Palik László.

Az Exatlon Hungary műsorvezetője szerint nem kell tartani az ottani gekkóktól, ám párja nem hajlandó velük egy szobában aludni. Úgy tűnik, hogy eddig tartott az intim kapcsolat a dominikai állatvilág és Palik László között.