Ilyen még sosem történt az Exatlon történetében: megjelentek a hatóságok a műsorban

Az Exatlon Hungary bőven tartogatott nem várt fordulatokat és meglepetéseket az elmúlt évadok alatt, de az idei szériának nem csak a műsor hazai, hanem nemzetközi történetére is sikerült rácáfolnia. Ugyanis olyan dolog történt, amit a formátum létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén. A nem mindennapi eseményről Palik László mesélt.

Doppingtesztet hajtottak végre az Exatlonban, Palik László mesél róla

Bár a nem várt momentum egy kis időre kizökkentette az érintetteket a napi rutinból, a verseny ettől függetlenül nem állt meg. A mai nap tétje pedig hatalmas, hiszen eldől, hogy Bacskai Balázs kivel párbajozik holnap. Ráadásul a csapatok a végjáték második fordulója előtt nem tudják, hogy micsoda fordulat vár rájuk.

Ugyanis a korábbiaktól eltérően a legjobb statisztikájú játékosnak (vegyes párbaj esetén játékosoknak) ugyanis rögtön a verseny után kell megneveznie, kit küld párbajozni. Tehát nincs idő csapatmegbeszélésre, egyéni döntés születik, így nem csak a mai verseny, hanem az azt lezáró ceremónia is jócskán tartogat izgalmakat – olvasható a TV2 sajtóközleményében.

