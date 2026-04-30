Valkusz Máté már a múlté? Ezért az exatlonos pasiért rajonganak most a nők

Az Exatlon Hungary 2026-os évadában sincs hiány fiatal, izmos pasikban, így nem csoda, hogy sok fiatal lány előszeretettel ül le minden este a tévéképernyő elé, hogy láthassa kedvencét. A műsor kezdetén legtöbben a Bajnokok Valkusz Mátéjáért voltak oda, ami nem is csoda, hiszen a bátyját, a ValMar Valkusz Milánját is rengetegen imádják, de ez mostanra megváltozott. Ugyanis a csajok ma már az Exatlon Kenderesi Tamását imádják. Mutatjuk, miért.

Az Exatlon Hungary versenyzői között talán Kenderesi Tamás volt a legkevésbé formában, de az elmúlt hat hétben rengeteget fejlődött (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Az Exatlon 5. évadában talán Kenderesi Tamás úszó az, aki a leginkább kilóg a pasik közül, hiszen nem éppen top formában érkezett meg Dominikára. Azóta azonban 15 kilótól sikerült megszabadulnia, ami a versenyzésén is meglátszik. De a hölgyeknek úgy látszik, mindez mit sem számít, a súlyától függetlenül imádják. És persze kétségtelen, hogy a sportoló egy igazán szerethető karakter folytonos poénjaival, furcsa mozgásával, vagy éppen egy megszerzett pont utáni váratlan „gólörömeivel”. Arra azonban senki sem számított, hogy a TikTokon valóságos tömeghisztéria alakul ki körülötte.

„Igaz, én a Kihívóknak szurkolok, de Tomit én is úgy bírom! Annyira kedves, csupa szív ember szerintem, hogy csak szeretni lehet” – írta a műsor egyik nézője.

„Imádom Tomit! Annyira büszke vagyok rá, hogy mennyit fejlődik” – fűzte hozzá Kenderesi egy másik rajongója.

Most tudtam meg, hogy van itt egy Tomi fanclub… Azt hittem, csak én vagyok oda érte az első perctől

– tette hozzá még egy fiatal lány.

Kenderesi Tamás és Kozma Rebeka már hat éve egy párt alkotnak, a csinos lány mindennap szurkol szerelmének (Fotó: Instagram)

Az Exatlon rajongói csaknem féltékenyek

Persze hiába a hatalmas hölgykoszorú, Kenderesi Tamás barátnője itthon várja őt, és napról napra szurkol neki. Néhány rajongó már-már féltékeny a csinos lányra, de természetesen nincs miért aggódnia. Kenderesi Tamás párja, Kozma Rebeka már 2020 óta alkot egy párt a sportolóval, sőt mostanra egy közös kutyusuk is van, Mázli, akivel együtt drukkolnak a képernyő előtt, amit Tomi hivatalos Instagram-oldalán árult el, ugyanis azt is ő kezeli, amióta az Exatlon 2026-os évadának sztárja elutazott a forgatásra.

Tomi megérkezett az Exatlon helyszínére. A telefonját pár napja már leadta, így mostantól én fogok nektek posztolni helyette, és igyekszem minél többet megmutatni ebből az egész kalandból. Nagyon izgatott, hatalmas kihívás vár rá, de ismerve őt mindent bele fog adni

– jelentette be Rebi a műsor kezdte előtt.