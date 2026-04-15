„Még mindig tart” – megtörte a csendet a doppingügyéről Kenderesi Tamás

„Sokan lezártnak tekintik, de én még a csapatom nem igazán” – Kenderesi Tamás az Exatlonban beszélt az egész magyar sportközösséget felkavaró doppingbotrányáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 19:15
Kenderesi Tamás dopping ügye mindenkit megrázott. A korábbi olimpiai bronz- valamint Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes élete – nem meglepő módon – az ügy kirobbanásakor teljesen összeomlott. Most az Exatlonban pár érzelmes perc erejéig ez a sorsfordító ügy is a terítékre került.

Kenderesi Tamás kitálalt a doppingbotrányáról
Fotó: TV2

Kenderesi Tamás a ma esti adásban egy érzelmes vallomást tett még a versenyt megelőzően. Sok sportrajongó pedig bizakodva várta ezt a pillanatot.

Kenderesi Tamás megszólalt a doppingbotrányáról

Mint ismert korábban az olimpikon elbukott egy dopping teszten. Ekkor az egész pályafutása zátonyra futott, el is tűnt a nyilvánosság elől. Sokáig csapatával szembementek a tesztek eredményeivel, próbálták saját álláspontjukat érvényesíteni – máig sikertelenül.

Kemény volt

– kezdte a sportoló, mikor a botrányról és a médiában róla megjelent posztokról kérdezték.

A doppingos sztori az még mindig tart... Sokan lezártnak tekintik, de én meg a csapatom nem igazán

– vallotta be őszintén.

Látszott rajta, hogy még most is nehezen beszél az ügyről, nyilvánvaló, hogy annak hatásai még most is mélyen érinti az ő és szeretteinek mindennapjait. Azt is elárulta, hogy pontosan mit találtak a vérében:

Nem találtak semmilyen szert a szervezetemben... a véremnek a hemoglobin szintje – ugye az a vérnek az oxigénfelvevő képességét mutatja meg – meg még egy érték, ami kilengett a 7 év alatt négyszer.

Látszik, hogy ezeknek tudatában értetlenül áll még mindig az események előtt. Annak ellenére, hogy már évek teltek el eltiltása óta.

Az adásrészletet a TV2 oldalán te magad is megtekintheted.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu